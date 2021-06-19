طريقة عمل كيك الزبدة الهش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيك الزبدة الهش المفضل لدى الكثير من الأشخاص على مستوى العالم لأنه من الحلويات ذات المذاق الحلو الطيب المشهي والهدف الأساسي من عمل كيك الزبدة الهشه أنه سهل التحضير في المنزل وبمكوناته متوفرة بكل سهولة وغير مكلفة كما أن أصول عمل كيك الزبدة الهشه هو المطبخ الفرنسي لذا يعد من الحلويات التي يتطلب عملها في المنزل معنا اليوم سوف نقوم بتحضير وصفاتنا كيكه الزبدة الهشه بكل سهولة ويسر مع مراعاة اتباع أدق المقادير والمكونات وطريقة التحضير للحصول على نتيجة جيدة. طريقة عمل كيك الزبدة الهش ومكوناتها طريقة عمل كيك الزبدة الهش ومكوناتها المكونات:- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نحتاج القليل من الملح عبارة عن نصف ملعقة صغيرة.

مقدار من البيكنج بودر: ملعقة صغيرة.

نحتاج من اللبن الزبادي: كوب.

مقدار من الزبدة: كوب (اللينة) لعمل هذه الكيكه الشهية.

نحضر من الطحين: 3 أكواب.

نحتاج البيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة لعمل حلوى بطعم مميز و مذاق مشهي في البيت.

مقدار 4 حبات بيض. طريقة تحضير كيك الزبدة الهش البداية اخلطي الزبدة مع الفانيليا والسكر والبيض لمدة لا تقل عند 3 دقائق حتى يصير الخليط كريمي وهش. في وعاء اخر نخلط المواد الجافة مع بعضها من طحين وملح وبيكنج صودا والبيكنج بودر من اجل عمل كيك الزبدة الهش. ضيفي جزء من مزيجي الطحين الى خليط الزبدة والسكر والبيض ثم ضيفي جزء من اللبن الزبادي واستمري في عملية الخفق إلى أن يصير الخليط ناعم. نأتي بقالب الكيك مع تجهيزه بدهنه بالزبدة ورشه بقليل من الطحين. اسكبي خليط الكيك في القالب السابق تجهيزه. قومي بإدخال قالب كيك الزبد الفرن الذي قد سبق تسخينه على درجة حرارة 325 درجة مئوية. يترك قالب كيك الزبدة في الفرن لمدة ما بين 45 إلي 60 دقيقة حتى ينضج بالكامل. أخرجي قالب كيك الزبدة من الفرن ويترك ليبرد لمدة عشر دقائق ويرش عليها السكر الناعم الأبيض. طريقة تحضير كيك الزبدة الهش قدامنا لك عزيزي القارئ مكونات و مراحل تحضير كيك الزبدة الهش يقدم للأسرة في الصباح لإفطار طيب بجوار كوب الشاي أو اللبن أو في المساء للضيوف بجانب مشروبات عديدة اخرى مختلفة وصحة وهناء. الوسوم

طريقة عمل كيك الزبدة الهش المفضل لدى الكثير من الأشخاص على مستوى العالم لأنه من الحلويات ذات المذاق الحلو الطيب المشهي والهدف الأساسي من عمل كيك الزبدة الهشه أنه سهل التحضير في المنزل وبمكوناته متوفرة بكل سهولة وغير مكلفة كما أن أصول عمل كيك الزبدة الهشه هو المطبخ الفرنسي لذا يعد من الحلويات التي يتطلب عملها في المنزل معنا اليوم سوف نقوم بتحضير وصفاتنا كيكه الزبدة الهشه بكل سهولة ويسر مع مراعاة اتباع أدق المقادير والمكونات وطريقة التحضير للحصول على نتيجة جيدة. طريقة عمل كيك الزبدة الهش ومكوناتها طريقة عمل كيك الزبدة الهش ومكوناتها المكونات:- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نحتاج القليل من الملح عبارة عن نصف ملعقة صغيرة.

مقدار من البيكنج بودر: ملعقة صغيرة.

نحتاج من اللبن الزبادي: كوب.

مقدار من الزبدة: كوب (اللينة) لعمل هذه الكيكه الشهية.

نحضر من الطحين: 3 أكواب.

نحتاج البيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة لعمل حلوى بطعم مميز و مذاق مشهي في البيت.

مقدار 4 حبات بيض. طريقة تحضير كيك الزبدة الهش البداية اخلطي الزبدة مع الفانيليا والسكر والبيض لمدة لا تقل عند 3 دقائق حتى يصير الخليط كريمي وهش. في وعاء اخر نخلط المواد الجافة مع بعضها من طحين وملح وبيكنج صودا والبيكنج بودر من اجل عمل كيك الزبدة الهش. ضيفي جزء من مزيجي الطحين الى خليط الزبدة والسكر والبيض ثم ضيفي جزء من اللبن الزبادي واستمري في عملية الخفق إلى أن يصير الخليط ناعم. نأتي بقالب الكيك مع تجهيزه بدهنه بالزبدة ورشه بقليل من الطحين. اسكبي خليط الكيك في القالب السابق تجهيزه. قومي بإدخال قالب كيك الزبد الفرن الذي قد سبق تسخينه على درجة حرارة 325 درجة مئوية. يترك قالب كيك الزبدة في الفرن لمدة ما بين 45 إلي 60 دقيقة حتى ينضج بالكامل. أخرجي قالب كيك الزبدة من الفرن ويترك ليبرد لمدة عشر دقائق ويرش عليها السكر الناعم الأبيض. طريقة تحضير كيك الزبدة الهش قدامنا لك عزيزي القارئ مكونات و مراحل تحضير كيك الزبدة الهش يقدم للأسرة في الصباح لإفطار طيب بجوار كوب الشاي أو اللبن أو في المساء للضيوف بجانب مشروبات عديدة اخرى مختلفة وصحة وهناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيك الزبدة الهش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.