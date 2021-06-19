تردد القناة الناقله مبارة الاهلي والترجي بجودة HD علي النايل سات ثبتها الان

تردد القناة الناقله مبارة الاهلي والترجي بجودة HD بعد أن أعلن مجلس إدارة قنوات بي إن سبورت عن أتاحته لبث مباراة الأهلي والترجي التونسي، والتي تضم فريقين هامين لمنافسات دوري أبطال أوربا، على أن يتلقى نادي الأهلي بنادي الترجي التونسي، لمباراة الدوري قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي يتم بثها نادي االعقربي في استاد رادس، حيث أن تعد مباراة الأهلي والترجي من بين المنافسات بالنصف النهائي لدوري أبطال افريقيا حيث يتلقى نادي الشياطين الحمر مع فريق كبير مثل الترجي التونسي، وهذا ليس اللقاء الأول بينهم حيث أن الفريقين سبق لهم التلقي من قبل لأكثر من 18 مباراة في المنافسات الافريقية، وبالنهاية حققت الفوز في حوالي 6 مباريات.

تردد القناة الناقله مبارة الاهلي والترجي بجودة HD

من المقرر أن يتم بث المباراة القائمة بين نادي الأهلي والفريق التونسي عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1 الرياضية، وعلى أن تتم بتعليق الكابتن المتألق محمد بركات، وسمح النادي بحضور المباراة 1950 شخص فقط لا غير من نادي الترجي التونسي باستاد رادس، على أن يتم بث المباراة القبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا بيوم السبت الموافق 19 من شهر يونيو الجاري بتمام الساعة السادسة مساءً باستاد رادس، وسوف نعرض لكم بالسطور القادمة كل ما يتعلق بتردد قناة بي ان سبورت للتمتع بمشاهدة المباراة بجودة كبيرة للصوت والصورة.

تمتع بمشاهدة المباراة القائمة بين نادي الأهلي والترجي التونسي من خلال شبكة قنوات بين سبورت فقد سبق لها إذاعة الكثير من المباريات الهامة بالفترة الأخيرة وسوف تشاهد المباراة من خلال الآتي: