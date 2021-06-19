موعد وطريقة التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1443؛ تُعد الكلية التقنية من الكليات التي يبحث عنها العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بها، حيث أنها ممن الكليات التي تشمل العديد من التخصصات التقنية والمهنية التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، لذلك بدأ البحث من قبل الطلاب عن موعد فتح التقديم في الكلية التقنية وطريقة التسجيل فيها حتى يستطيعوا التقديم والالتحاق بها، لذلك نقدم لكم خطوات التسجيل في الكلية التقنية وموعد فتح التقديم وشروط التقديم وغيرها من المعلومات الهامة.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1443

تم الإعلان من قبل الكلية التقنية عن فتح باب التقديم في العديد من التخصصات ، لذلك يجب على الطلاب الدخول إلى الرابط الإلكتروني لموقع قبولي والتقديم عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمؤسسة التدريب التقني والمهني. الضغط على الرابط الإلكتروني للقبول ثم النقر على تسجيل. كتابة البيانات المطلوبة بدقة وهي رقم الهوية ورقم الجوال وتأكيد رقم الجوال ونوع الهوية والبريد الإلكتروني ورمز التأكد وسنة الميلاد. التأكد من البيانات والتعهد بذلك. النقر على تسجيل. سيتم إرسال رسالة على الجوال تحتوي على كلمة المرور. يتم إدخال رقم الهوية أو رقم الجوال ثم كلمة المرور. النقر على تسجيل ثم اختيار الكلية التقنية. قراءة الشروط ثم الضغط على التقديم. تدوين البيانات المطلوبة ثم الضغط على موافق. لابد من الإحتفاظ بإشعار التسجيل لطباعته عند الحاجة إليه.

موعد التسجيل في الكلية التِقنية

تم الإعلان عن موعد التسجيل في الكلية التقنية بالسعودية حيث يتم فتح باب التسجيل للدبلوم والبكالوريوس لخريجي الثانوية العامة في هذه المواعيد :

البكالوريوس: سوف يبدأ يوم 30 يونيو 2021 الموافق 10 ذو القعدة 1442 وينتهي يوم 10 يوليو 2021 الموافق 30 ذو القعدة 1442.

سوف يبدأ يوم 30 يونيو 2021 الموافق 10 ذو القعدة 1442 وينتهي يوم 10 يوليو 2021 الموافق 30 ذو القعدة 1442. دبلوم المعاهد الصناعية والبناء والعمارة والتدريب في السجون: سوف يبدأ يوم 6 يوليو 2021 الموافق 24 ذو القعدة 1442 وينتهي يوم 14 يوليو 2021 الموافق 4 ذو الحجة 1442.

سوف يبدأ يوم 6 يوليو 2021 الموافق 24 ذو القعدة 1442 وينتهي يوم 14 يوليو 2021 الموافق 4 ذو الحجة 1442. دبلوم الكليات التقنية: يبدأ يوم 27 يونيو 2021 الموافق 17 ذو القعدة 1442، وينتهي 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442.

يبدأ يوم 27 يونيو 2021 الموافق 17 ذو القعدة 1442، وينتهي 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442. برامج اللغة الإنجليزية: يبدأ من يوم 8 يوليو 2021 الموافق 28 ذو القعدة 1442 وينتهي يوم 14 يوليو الموافق 4 ذو الحجة 1442.

وبهذا نكون قدمنا في هذا المقال طريقة التسجيل في الكلية التقنية بجدة 1443، وموعد التسجيل في الكلية التقنية.