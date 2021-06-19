إصابات كورونا العالمية تتجاوز 177.7 مليون والوفيات تتجاوز 4 ملايين ووضع مقلق بإفريقيا

■ الفلسطينيون يلغون اتفاقا مع إسرائيل لتلقي لقاحات اقتربت نهاية صلاحيتها

■ بايدن وهاريس يناشدان الأميركيين المسارعة بالحصول على اللقاحات

عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إلى ذلك قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن وضع حالات الإصابة بكوفيد-19 في إفريقيا يثير القلق الشديد.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة إن الأعداد المعلنة تجعل أفريقيا لا تبدو في وضع سيئ، مضيفا أن القارة سجلت في الأسبوع الماضي أكثر بقليل من خمسة في المئة من حالات الإصابة في العالم و2.2 في المئة من الوفيات.

لكنه أشار إلى أنه في ضوء نقص عمليات التشخيص فإن “الوضع مقلق جدا جدا”.

إلى ذلك قالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ألغت اتفاقا لتلقي لقاحات للوقاية من كوفيد-19 اقتربت صلاحيتها على الانتهاء من إسرائيل بعدما تبين أن أول شحنة إسرائيلية تنتهي صلاحيتها قبل الموعد المتفق عليه. وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقا لتبادل اللقاحات الجمعة كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزرـ بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إعلان الاتفاق إن الجرعات “تنتهي صلاحيتها قريبا”. وقالت السلطة الفلسطينية إنها وافقت على الاتفاق “”من أجل الإسراع في عملية التطعيم والوصول للمناعة المجتمعية” في الضفة الغربية وغزة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة للصحفيين في وقت لاحق “حكولنا تاريخ الانتهاء (الصلاحية) شهر سبعة وثمانية… كان في مساحة واسعة لمن جانب آخر ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس الأميركيين الحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا وذلك مع تزايد احتمالات الإخفاق في تحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين قبل الرابع من يوليو. وقال بايدن في تصريح بالبيت الأبيض “تحركوا الآن. تحركوا الآن” داعيا الأفراد غير الحاصلين على اللقاح إلى التحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم.