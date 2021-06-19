بالصور.. السيسي يتفقد "المدرعة المصرية متعددة المهام"

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عددا من المركبات المدرعة متعددة المهام، التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة المصرية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي استمع إلى شرح تفصيلي لمراحل تصنيع المدرعة، بدءا من التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورا بإقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي.

وأوضح المتحدث أن إنتاج المدرعة "روعي فيه تحقيق أعلى معايير الجودة".

وكان تفقد الرئيس المصري للمركبات في حضور وزير الدفاع محمد زكي، ورئيس أركان الجيش محمد فريد، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وفي وقت سابق، اجتمع السيسي مع قادة الجيش، لمناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرعها، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات طبقا لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي ناقش كذلك آخر تطورات مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس المصري على "أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقا للمخطط الزمني، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية".