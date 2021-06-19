فرنسا: إصابات فى صفوف قوات الأمن خلال محاولة فض حفل غير قانونى

جدة - نرمين السيد - وقعت صدامات عنيفة بين رجال الدرك الفرنسى ومئات من الأشخاص خلال تفريق حفلة صاخبة ضمت أكثر من 1500 شخص فى (بريتانى) بالقرب من (ريدون) غرب فرنسا، وذلك رغم حظر التجوال المفروض عند الساعة الحادية عشرة ليلا.





وأعلنت السلطات المحلية اليوم السبت - وفقا لشبكة (فرانس 24)- إصابة 5 من رجال الدرك، بعضهم فى حالة خطرة، فيما فقد شاب يبلغ من العمر 22 عاما يده خلال الاشتباكات. وحاول أكثر من 400 فرد من الدرك تفريق الحفل الصاخب فى بريتانى، وذكر قسم الشرطة أن المحتفلين حاولوا إقامة الحفل فى مضمار سباق. ونقلت "فرانس 24" عن مسؤول شرطى قوله: "إن 1500 شخص اتفقوا على تنظيم حفلة صاخبة وتم تنظيم الحفل رغم حظر التجوال المفروض فى البلاد عند الساعة 23،00، والذى من المقرر رفعه اعتبارا من الأحد بفضل انحسار وباء فيروس كورونا فى فرنسا". وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية واجهت "أفرادا عنيفين للغاية" وتعرضوا للرشق "بزجاجات المولوتوف والكرات الحديدية وقطع إسمنتية".

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