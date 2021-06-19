فيديو.. حريق وانفجارات فى مستودع للمفرقعات وسط موسكو

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن مصادر إعلامية وشهود عيان، بأن "الحريق وقع داخل مستودع تخزن فيه المفرقعات سمعت أصوات انفجارات متعاقبة". وشوهد عمود ضخم من الدخان فوق منطقة الحادث، فيما لم تتضح بعد الأسباب التى أدت للحريق. وباشرت فرق الأطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ على الفور الحريق، فيما لم يعلن لحد الآن عن وقوع ضحايا فى الحادث. وأفاد مصدر مطلع، بأنه "حسب البيانات الأولية فإن مساحة الحريق 150 مترا مربعا، وقد أمتدت النيران إلى المبنى المجاور".

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