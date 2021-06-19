خطوات طلب قرض من بنك الراجحي تمويل شخصي يصل ل600 ألف ريال

قرض بنك الراجحي 2021م، بنك الراجحي يعتبر من أفضل بنوك المملكة العربية السعودية فهو يوفر الكثير من الخدمات التي لا مثيل لها على سبيل المثال منح القروض للمواطنين الكرام، وهذه القروض من أبرز مميزاتها أنها تكون بموافقة الشريعة الإسلامية.

خطوات طلب قرض من بنك الراجحي

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن خطوات طلب قرض من بنك الراجحي، للاستفادة منه وتلبية احتياجاتهم به ولذلك إليكم هذه الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.

الذهاب إلى “الخدمات المصرفية الإلكترونية” من ثم اختيار المصرفية الشخصية والنقر على التمويل.

يتم النقر على كلمة التمويل الذي يرغب المتقدم في الحصول عليه، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة “تقدم طلبك الآن” وإدخال جميع المعلومات الخاصة بك وكتابة البيانات اللازمة من أجل الحصول على القرض.

الضغط على كلمة التالي، وقم بالتأكد من البيانات المدخلة في السابق والضغط على كلمة التالي.

يتم تحميل المستندات التي تتطلب منك لإتمام عملية الحصول على القرض.

وعليكم بقراءة كافة تفاصيل القرض لكي تكونوا على دراية تامة بما يدور حول هذا القرض.

من ثم الضغط على كلمة التالي والموافقة على جميع الأحكام والشروط بعد أن تنتهي من قراءتها.

وبعد ذلك عليكم بالضغط على كلمة التالي، وفي النهاية سوف تصل إليك رسالة تؤكد لك على أن طلب حصولك على تمويل الراجحي قد تم بنجاح.