“التربية الوطنية” رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ نتائج السانكيام “شهادة التعليم الابتدائي” دورة 2021

نقدم لكم موقع فضاء أولياء التلاميذ نتائج السانكيام، حيث تزايد البحث عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021، نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة 2021، ومن المقرر إعلان نتائج السانكيام عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ خلال ساعات قليلة، وذلك كما جاء في بيان وزارة التربية الوطنية انه سيتم غلق مراكز التصحيح يوم 17 جوان 2021، وسيتم التجميع في مركز واحد تمهيدا لإعلان النتائج.

يبحث العديد من الطلبة على مستوى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية على موقع إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي، والموقع الإلكتروني الرسمي لإعلان نتائج السانكيام وغيرها من نتائج جميع المراحل التعليمية، موقع فضاء أولياء التلاميذ، والذي سيتم إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2020-2021م من خلاله.

موقع فضاء الأولياء

ويجب أن يكون التلميذ أو ولي أمره مسجل على موقع فضاء أولياء التلاميذ حتى يتمكن من الدخول على الموقع ومعرفة النتائج فور الإعلان عنها واستخراج كشف النقاط.

موعد إعلان نتائج السانكيام

يبحث جميع الطلبة بجميع المحافظات الجزائرية عن موعد إعلان النتائج، نتائج السانكيام 2021، وكان قد أتم 853391 طالبا وطالبة أمتحانات نهاية مرحلة العليم الابتدائي يوم 2 جوان ومنذ الانتهاء والطلبة ينتظرون بشغف كبير إعلان النتائج عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

وكما جاء في هذا البيان أنه سيتم غلق مراكز التصحيح والتي بلغ عددها 62 مركز في 17 جوان2021، وهي المراكز المسئولة عن تصحيح أوراق الامتحانات بجميع المواد الدراسية، ثم سيتم التجميع لكافة النتائج بمركز واحد وذلك لإعلان نتائج الشهادة الابتدائية، ونشرت بعض المواقع أن نسبة النجاح لهذا العام لنتيجة شهادة التعليم الابتدائي وصلت إلى 87.27% ومن المتوقع إعلان النتائج قريبا.

سيتم إعلان نتائج السانكيام عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ يوم الأحد 20 جوان كما جاء في بعض الأخبار وهو خبر ليس أكيد، لذلك نتابع معكم إعلان خبر رسمي عبر وزارة التربية الوطنية يفيد موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي، وسنوافيكم بكل ما هو جديد ويخص النتائج واستخراج كشف النقاط والمعدل.