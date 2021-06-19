رابط نتائج السانكيام 2021 موقع الديوان الوطني، يستعلم منذ أيام آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن معدل نقاط الصفوف الابتدائية والمتوسطة الترم الدراسي الثاني 2021، وذلك للقيام بعملية كشف النقاط برقم التسجيل عبر رابط موقع الكتروني خصصتة وزارة التربية الوطنية في الجزائر، في الوقت نفسة نجد إن البحث عن موقع فضاء أولياء التلاميذ يتم زيارتة يوميا من قبل المتمدرسين لاستخراج المعدل، والجدير بالذكر أن التصاريح الرسمية للوزارة أكدت علي رفع النتائج علي موقع الإنترنت في 20 جوان، وذلك وفق التأكيد الصادر من الوزارة لحين استحداث اي جديد عن الموعد، وسوف نوضح لحضراتكم مذيد من التفاصيل عبر موقعنا ثقفني.

رابط نتائج السانكيام 2021 موقع الديوان الوطني

إتاحة وزارة التربية الوطنية في الجزائر رابط استخراج نتائج السانكيام 2021، ولذلك يتمكن ولي أمر المتمدرسين إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب علي موقع الديوان الوطني الذي أعلنت عنة الوزارة، حيث إن وزارة التربية الوطنية في الجزائر اتخدت عدد كبير من الإجراءات الاحترازية وشددت عملية تطبيقها، بشكل خاص بعد إنتشار الوباء الجديد covide 19 الذي أدي لتغيير العديد من الظروف والأوضاع ومنها التعليم، ولذلك يتعين علي أولياء التلاميذ إستخدام مواقع الوزارة للحصول علي معدل الابناء دون التنقل الي المدارس لمنع التكدس وانتشار كورونا، وسوف نوضح لحضراتكم خطوات تفصيلية لاستخراج المعدل بسهولة ويسر.

الآن استخراج نتائج الإبتدائية 2021

رابط نتائج السانكيام 2021 موقع الديوان الوطني كشف النقاط برقم التسجيل، اليوم تعمل وزارة التربية الوطنية بهمة وعزم لوفير معدل الطلاب برقم التسجيل، عن طريق رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خاصة إن تصريحات الوزارة أكدت علي موعد 20 جوان لعرض المعدل، واليكم الخطوات الواجب إتباعها لاستخراج النتائج

قم بالتوجة الي رابط موقع الديوان الوطني السابق الإشارة الية، وذلك بالنقر علية مرة واحدة فقط.

الآن قم بكتابة الإسم ورقم التسجيل وكذلك كلمة المرور الخاصة.

تظهر أمامك كلمة استخراج إضغط عليها، ومن ثم تظهر امامك المعدل الخاص بك.

انتظر بعض الوقت لحين الحصول علي معدلك، خاصة إن الضغط كبير علي الموقع.

أترك طلب مساعدة اسفل الخبر لتوضيح المزيد من المعلومات.

ويمكنكم الان الدخول علي رابط الموقع الموضح في الاعلي والتعرف علي معدلات أبنائكم الطلاب بسهولة ويسر، حيث تم تفعيل رابط الموقع في تمام الساعة الرابعة كما أعلنت وزارة التربية الوطنية، وجأت النتائج متميزة للعديد من الاسر والطلاب ونتمني لكم دوام النجاح والتوفيق خلال أعوام الدراسة القادمة، في التعليم المتوسط والثانوي.