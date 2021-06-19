أخبار اليمن : شهيد وجريح بقصف سعودي على شدا صعدة

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شهيد وجريح بقصف سعودي على شدا صعدة

استشهد وأصيب مواطنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية شدا بمحافظة صعدة. شهيد وجريح بقصف سعودي على شدا صعدةاستشهد وأصيب مواطنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية شدا بمحافظة صعدة. واوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ والمدفعية مناطق آهلة بالسكان في مديرية شدا ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على منطقة المدافن بمديرية الظاهر.

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