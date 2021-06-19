الرئيس الإيرانى المنتخب: سأشكل حكومة ثورية ومناهضة للفساد

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه لا بد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، سواء من انسحبوا منها أو من خاضوا التنافس حتى النهاية.

وتابع قائلا: "سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة فى إدارة البلاد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأعلن وزير الداخلية الإيرانى أن نسبة الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية فى إيران بلغت 48.8%، مؤكدا فوز ابراهيم رئيسى.

وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحمانى فضلى، يوم السبت، إن عدد المشاركين بلغ 28 مليونا و933 ألفا و4 أصوات.

وأكد وزير الداخلية أن المرشح إبراهيم رئيسى حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، أى ما نسبته 62%، معلنا رسميا فوزه بمنصب الرئيس الإيرانى خلفا لحسن روحانى.