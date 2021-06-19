قتيلان جراء تحطم طائرة فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الإدارة المحلية على حسابها فى "تويتر" أن الحادث المأساوى وقع مساء أمس فى جبال بوج، بمنطقة تقع على ارتفاع نحو 1.1 ألف متر فوق سطح البحر.
وأشارت الحكومة إلى أن الطائرة المنكوبة أقلعت من بلدة آنسى، وأن شاهدا أبلغ السلطات بما حصل.
ووصل محققون من شرطة النقل إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته، بحسب قناة "روسيا اليوم".
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