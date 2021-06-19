إعفاء الراجحي للمقترضين من البنك سواء السعوديين أو المقيمين 1442

خدمة إعفاء بنك الراجحي، حيث يقوم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمات مصرفية وبنكية متعددة تناسب المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، فمن أهم الخدمات التي يقدمها البنك خدمة إعفاء القروض المتبقية للذين سبق لهم أن حصلوا علي قروض بنك الراجحي، ولكن حدد البنك شروط للموافقة علي الاعفاء، فأذا توافرت الشروط يقوم البنك بالموافقة علي الاعفاء من سداد الأقساط، وللمزيد من المعرفة يجب الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي إلكتروني.

إعفاء بنك الراجحي الجديد للمقترضين

يبحث كثير من المقترضين من بنك الراجحي عن أهم الشروط وبنود الاعفاء للحصول عليه، فقد حدد بنك الراجحي شرطين أساسين للحصول علي الاعفاء من سداد القروض، الشرط الأول إذا أصيب المقترض لا قدر الله بالعجز الكلي وغير قادر علي العمل، والشرط الثاني إذا توفي المقترض لا قدر الله ولكن شرط الوفاة لا يتوفر مع كثير من حالات الوفاة، فهناك أيضاَ حالات وفاه يتم استثنائها من إعفاء بنك الراجحي.

وفاه المقترض بسبب تعاطي كحول أو تعاطي المخدرات. وفاه المقترض بسبب الكوارث البشرية والكوارث الطبيعية، أو سباق الخيل، أو سباق السيارات. وفاه المقترض بسبب أحكام قضائية، أو الإعدام. وفاه المقترض بسبب حوادث العمل. الوفاة بسبب الانتحار، أو تعاطي حبوب مخدرة أو الأدوية التي تسبب الوفاة.

الاوراق والوثائق المطلوبة للحصول علي إعفاء مصرف الراجحي

رقم الهوية الوطنية ولا بد أن تكون سارية.

إسم المقترض رباعي.

رقم الحفيظة، مصدرها، تاريخ صدورها.

رقم العقد، وكل الاوراق الخاصة بالقرض.

إسم الشركاء إن وجدوا.

رقم الهاتف الخاص بالمقترض.

كشف طبي.

شروط الحصول علي خدمات مصرف الراجحي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفي حالة إذا كان المتقدم من الوافدين فلا بد أن يكون قضي في المملكة لا يقل عن ستة أشهر.

الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 4000 ريال سعودي، ولا يزيد عن 20 ألف ريال سعودي كحد أقصي.

لا بد أن يكون المتقدم لتمويل بنك الراجحي لا يوجد لديه ديون متراكمة، ولا أقساط شهرية.

يوفر مصرف الراجحي تمويل شخصي إسلامي يبدأ بمبلغ 50 ألف ريال سعودي ويصل الي مليون ريال.

الفئات التي يتم استثنائها من إعفاء مصرف الراجحي الجديد 1442