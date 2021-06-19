شروط تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية الميسر ورابط الحصول عليه

شروط تمويل السيارات بنك التنمية الاجتماعية الميسر للمواطنين بالمملكة، فإن تمويل السيارات من أهم تمويلات البنك لمساعدة الشباب في زيادة الدخل، فإن هناك العديد من المواطنين المستفيدة من أي تمويل ببنك التنمية، فإن بنك التنمية يبذل كافة جهوده لمساعد المواطنين في جميع أعباءهم، حيث أن البنك يقدم العديد من الخدمات سواء المالية أو الغير مالية، كما يوفر أيضا برامج للادخار مثل منتج زود الادخاري، ولذلك يمكن للمواطنين متابعة تفاصيل تمويل بنك التنمية من خلال موقعنا ثقفني.

التمويل الميسر للسيارات

فإن هذا التمويل يقدم للمواطنين الذين فقدوا وظيفتهم أو عاطلين عن العمل، أو يعملون ولديهم رغبة في زيادة دخلهم الشهري، فهذا التمويل يتميز بأنه ميسر يمكن الحصول علية بسهولة، كما أنه يمكنهم من ممارسة الأعمال الحرة لتزيد من مدخوله الشهري، فذلك المنتج يهدف لتوفير فرص عمل للشباب، والتشجيع علي ممارسة العمل الحر بدل البطالة، فإن الفئات المستهدفة بذلك التمويل هم العاملين برواتب يساوي أو أقل من 14 ألف ريال سعودي، و العاطلين عن العمل وغير المخدومين بقنوات التمويل التقليدي، وللحصول علي التمويل لابد من توافر شروط التمويل بالمتقدمين.

شروط تمويل السيارات بنك التنمية

ذكر بنك التنمية بعض الشروط للحصول علي التمويل من البنك وهذه الشروط كالتالي:

المتقدم للتمويل يكون سعودي أو سعودية.

عمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للمدنيين أما المتقاعدين 65 عام.

لا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال سعودي.

لا يكون لدي المتقدم دين لبنك التنمية بقرض أخر.

يكون لديه ضمان مقابل هذا التمويل.

يكون لدي المتقدم رخصة قيادة سارية.

لا توجد مخالفات مرورية علي المتقدم.

يقوم بالتأمين علي المركبة.

لابد من اجتيازه للفحص الائتماني.

تكون مدة التمويل 60 شهر.

خطوات الحصول علي التمويل

إن البنك ذكر بعض التعلمات عن التمويل مثل أن التمويل لا تزيد قيمته عن 150 ألف ريال، كما أن المركبة الخاصة بالتمويل تكون باسم البنك طول فترة التمويل، وأيضا يشترط البنك أن المركبة يجب أن تعمل بأحدي تطبيقات التوجيه حاليا، وأوضح البنك الحد المسموح به في حالة التعثر في السداد، فإن حد التعثر لابد أن لا يزيد عن 30 ألف ريال سعودي، وأكد البنك أن هذا القرض يمكن للعاملين في القطاع الخاص أو الحكومي أن يحصلوا علية، فقام بنك التنمية بذكر رحلة العميل في الحصول علي هذا التمويل وتكون كالتالي: