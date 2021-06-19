خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021 وهوية الاحوال المدنية reg.nid-moi.gov.iq وزارة الداخلية العراقية

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021، حيث قامت وزارة الداخلية العراقية خلال الساعات الماضية بالإعلان عن فتح الحجز الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة بشكل الكتروني، حيث تتيح وزارة الداخلية في العراق للمواطنين الكثير من الخدمات المختلفة التي يمكن الحصول عليها بشكل الكتروني بسهولة، ومن أهم هذه الخدمات المطروحة مؤخرا هي خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة وكذلك هوية الاحوال المدنية الخاصة بالمواطنين، وذلك من خلال مديرية شئون البطاقات في العراق، وذلك تبعا للضوابط والشروط والخطوات المتبعة في إتمام ذلك، وقد نوهت الوزارة خلال الساعات الماضية عن كافة الخطوات والتفاصيل الخاصة بإتمام هذه الخدمة، وسوف نوضح فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية اتمام خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021 وهوية الاحوال المدنية.خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021
في اطار خطة التطوير التي تسعى اليها الحكومة العراقية بشكل عام لجعل كافة الخدمات يمكن إجراؤها الكترونيا للمواطنين في العراق، فقد قامت وزارة الداخلية العراقية بطرح الكثير من الخدمات الخاصة بإصدار البطاقات بشكل الكتروني، والتي تسهل اتمام الخدمات وتوفر الوقت والجهد على الأشخاص بشكل كبير، ومن اهم هذه البطاقات هي حجز البطاقة الوطنية وكذلك هوية الاحوال المدنية، وذلك تبعا للضوابط والخطوات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية خلال الأيام الماضية للمواطنين.
خطوات الحجز على البطاقة الوطنية الموحدة وهوية الاحوال رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة وزارة الداخلية العراقية
قامت مديرية شؤون البطاقات بالعراق بالإعلان عن الرابط الالكتروني المستخدم في الحجز إلكترونيا لخدمة الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة وكذلك بطاقة الاحوال المدنية، حيث يمكن اتمام هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- الدخول الى رابط خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة. http://reg.nid-moi.gov.iq مباشرة.
- بتم اختيار نوع الخدمة ومن ثم اختيار الموعد الخاص بالمراجعة والذي يناسب المستخدم.
- ادخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم بشكل صحيح وان سحب ان يتم استخدامه مرة واحدة في الحجز.
- يتم اختيار خدمة الحجز لمرة واحدة فقط في الأسبوع.
- يجب اختيار موعد حجز يكون بعيد عن ايام العطلات الرسمية حيث انها لا تصلح لخدمة الحجز.
- يتم الدقة في إدخال كافة البيانات المطلوبة من المواطن بشكل صحيح ومراجعتها قبل تأكيد طلب الحجز.
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حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021، حيث قامت وزارة الداخلية العراقية خلال الساعات الماضية بالإعلان عن فتح الحجز الخاص بالبطاقة الوطنية الموحدة بشكل الكتروني، حيث تتيح وزارة الداخلية في العراق للمواطنين الكثير من الخدمات المختلفة التي يمكن الحصول عليها بشكل الكتروني بسهولة، ومن أهم هذه الخدمات المطروحة مؤخرا هي خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة وكذلك هوية الاحوال المدنية الخاصة بالمواطنين، وذلك من خلال مديرية شئون البطاقات في العراق، وذلك تبعا للضوابط والشروط والخطوات المتبعة في إتمام ذلك، وقد نوهت الوزارة خلال الساعات الماضية عن كافة الخطوات والتفاصيل الخاصة بإتمام هذه الخدمة، وسوف نوضح فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية اتمام خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021 وهوية الاحوال المدنية.خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2021
في اطار خطة التطوير التي تسعى اليها الحكومة العراقية بشكل عام لجعل كافة الخدمات يمكن إجراؤها الكترونيا للمواطنين في العراق، فقد قامت وزارة الداخلية العراقية بطرح الكثير من الخدمات الخاصة بإصدار البطاقات بشكل الكتروني، والتي تسهل اتمام الخدمات وتوفر الوقت والجهد على الأشخاص بشكل كبير، ومن اهم هذه البطاقات هي حجز البطاقة الوطنية وكذلك هوية الاحوال المدنية، وذلك تبعا للضوابط والخطوات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية خلال الأيام الماضية للمواطنين.
خطوات الحجز على البطاقة الوطنية الموحدة وهوية الاحوال رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة وزارة الداخلية العراقية
قامت مديرية شؤون البطاقات بالعراق بالإعلان عن الرابط الالكتروني المستخدم في الحجز إلكترونيا لخدمة الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة وكذلك بطاقة الاحوال المدنية، حيث يمكن اتمام هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- الدخول الى رابط خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة. http://reg.nid-moi.gov.iq مباشرة.
- بتم اختيار نوع الخدمة ومن ثم اختيار الموعد الخاص بالمراجعة والذي يناسب المستخدم.
- ادخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم بشكل صحيح وان سحب ان يتم استخدامه مرة واحدة في الحجز.
- يتم اختيار خدمة الحجز لمرة واحدة فقط في الأسبوع.
- يجب اختيار موعد حجز يكون بعيد عن ايام العطلات الرسمية حيث انها لا تصلح لخدمة الحجز.
- يتم الدقة في إدخال كافة البيانات المطلوبة من المواطن بشكل صحيح ومراجعتها قبل تأكيد طلب الحجز.
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