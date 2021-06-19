كشف نقاط الفصل الثاني 2021 وزارة التربية الوطنية عبر tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 تزايد البحث عنه بشكل كبير، بعد أن أطلقت الوزارة المختصة عن عملية التعليم في الجزائر منصة فضاء أولياء التلاميذ، أتاحت طريقة تمكن الطلاب وأولياء الآمور من متابعة سير العملية التعليمية ومعرفة نتائجهم بكل سهولة من خلال الإنترنت من غير الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، وذلك توفيرا للوقت وللحد من انتشار الوباء ويتم ذلك من خلال التسجيل على منصة أولياء التلاميذ واختيار المرحلة التعليمية المراد الاستعلام عنها.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

كشفت منظومة التعليم الجزائرية عن ضرورة التسجيل في منصة أولياء التلاميذ حتى تستطيع الطلاب وأوليائهم من الكشف عن نتائجهم

بكل سهولة، ويتم ذلك بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى المدرسة كما أنها تتيح أيضا متابعة الشهادات المدرسية لكافة المراحل التعليمية ويتم

ذلك بشكل مجاني تماما.

كيفية استخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021

بعد طرح المنظومة التعليمية بالجزائر عن كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 من خلال موقع ثروة الإلكتروني نصحت الوزارة بأهمية التسجيل من خلال رابط المنصة لكى يتمكنوا من معرفة النتائج بكل سهولة فور ظهورها بعد الانتهاء من أداء الاختبارات وعمليات التصحيح والمراجعة ورصد النتائج وحساب معدلات نجاح الطلاب ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني للحد من الازدحامات أمام المدارس ومنع انتقال العدوى وتفشي الوباء.

خطوات التسجيل في كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني

صرحت منظومة التعليم الجزائرية عن الإجراءات المتبعه لكى يتمكن الطلاب وأولياؤهم من معرفة نتائجهم ومعدلات النجاح بسهولة في كافة المراحل التعليمية وذلك يكون من خلال الخطوات الأتية:

التسجيل في منصة أولياء التلاميذ أولاً.

اختيار نتائج الطلاب.

اختيار المرحله التعليمية للطالب.

إدخال إسم الطالب كامل.

إدخال كود الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

ويمكن عن طريقة موقع ثروة استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 بكل سهولة.