موعد صرف مرتبات الموظفين في الدولة بالمواطنين

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن موعد صرف مرتبات الموظفين في الدولة الخاصة بشهر يونيو الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان من قبل وزارة المالية على أن سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمواطنين على عدة مجموعات لعدم تكدس المواطنين على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان حتى لا تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد صرف مرتبات الموظفين في الدولة،

موعد صرف مرتبات الموظفين :

تم الايضاح على أن سوف يتم صرف المجموعة الأولى ابتداء من غدا يوم الأحد ويوم الاثنين الموافق 23 و 24 يونيو الجاري 2021م حيث أن المجموعة الثانية سوف يتم الصرف ابتداءً من الأحد الموافق 27 يونيو الجاري 2021م ولذلك تم الايضاح على أن سوف يتم صرف المجموعة الثالثة يوم الاثنين الموافق يوم 28 يونيو الجاري 2021م حيث أن كافة الوزارات سوف يتم الصرف يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري 2021م.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الخاصة بوزارة المالية، على أن يتم وضع مواعيد صرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر يونيو الجاري 2021م ولذلك تم الإعلان على أن وزارة أو هيئة والجهات الخاصة بها، وهذا مع مراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بجميع المحافظات، ومن المقرر أن سوف يتم بدء الصرف للشهر الجاري للعاملين في 33 وزارة وهيئة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري 2021م.

بالإضافة إلى ذلك أن سوف يتم إتاحة كافة مستحقات العاملين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية بالدولة، وهذا من خلال ماكينات الصرف الآلي، وهذا ابتداءً من المواعيد التي تم الإعلان عنها بالمنظومة المالية الإلكترونية وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين، حيث أن هذا ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري 2021م.