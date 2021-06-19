ملبورن ـ رويترز: ذكرت الشرطة الأسترالية أنها ألقت القبض على شاب في سيدني نشر رسائل متطرفة وكان يحتفظ بوصفات لصنع المتفجرات واتهمته بالانتماء لتنظيم داعش.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك “وُجهت إلى الرجل تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وهو تنظيم داعش”، وذلك بعد تحقيق استمر سبعة أشهر. ولم تعلن الشرطة اسم الشاب الذي اعتقلته الجمعة والبالغ من العمر 24 عاما. ولا تعلن أستراليا عادة عن أسماء المشتبه بهم إلا إذا اعتبرت الشرطة أن الإفصاح عن الاسم يخدم أسرة الضحية أو المجتمع. وقالت الشرطة “لا يوجد تهديد مستمر على المجتمع فيما يتعلق بهذا التحقيق”. وأضافت “كان خطاب الرجل على الإنترنت يتصاعد… لقد جمع كمية كبيرة من مواد المتطرفين واحتفظ بعدة وصفات لصنع المتفجرات”. ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانته. ونقل البيان الصحفي عن ستيفن داميتو قائد تحقيقات مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية قوله “أفعال هذا الرجل لا تعبر عن العقيدة الإسلامية… أفعاله إجرامية وتمثل كراهية وترويعا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة أستراليا تعتقل شابا بتهمة الانتماء لداعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.