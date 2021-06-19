وفاة أكثر من 3.8 مليون شخص بكورونا

وفاة أكثر من 3.8 مليون شخص بكوروناكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس تجاوز 3 ملايين و867 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية أكثر من 178 مليونا و607 آلاف اصابة، تعافى منهم 163 مليونا وما يقارب من 132 ألف مصاب.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الجمعة 401 ألف و99 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,523 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ويلاحظ من خلال حصيلة الوفيات والاصابات ليوم أمس أن البرازيل تواصل تسجل اعدادا مرتفعة جدا متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية.

ومؤخرا شهدت تراجعا ملموسا في عدد الاصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما خرجت أمريكا من القائمة الخماسية العالمية لتحل مكانها روسيا، إلا ان أمريكا رغم هذا التراجع الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات، ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (616,920 وفاة)، والبرازيل (498,621 وفاة)، والهند (385,167 وفاة)، والمكسيك (230,959 وفاة)، وبيرو (189,933 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,393,269 إصابة)، والهند (29,823,546 إصابة)، والبرازيل (17,802,176 إصابة)، وفرنسا (5,752,872 إصابة)، وتركيا (5,359,728 إصابة).