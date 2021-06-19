يورو 2020.. ألمانيا تعاقب البرتغال في المباراة الأكثر إثارة

حقق المنتخب الألماني فوزا عريضا على نظيره البرتغالي، السبت، في المباراة "الأكثر إثارة" ببطولة أوروبا حتى الآن.
وانتصرت ألمانيا بنتيجة 4-2، على البرتغال، في لقاء قمة بالمجموعة السادسة من البطولة (مجموعة الموت)، في ميونيخ.
وفي مباراة ساخنة عامرة بالأهداف، قدمت ألمانيا وجبة كروية دسمة وأثبتت تفوقها التاريخي على البرتغال.
وافتتح الهداف كريستيانو رونالدو التهديف للبرتغال في الدقيقة 15 من هجمة مرتدة، ليتصدر هدافي البطولة بثلاثة أهداف، لكن ألمانيا عادت بهدفين لمدافعي البرتغال، وهما روبن دياز ورافايل غوريرو، في الدقيقتين 35 و39.
وعززت ألمانيا تقدمها عبر كاي هافيتس والمدافع روبن غوسينس، في الدقيقتين 51 و60، قبل أن تقلص البرتغال الفارق عن طريق ديوغو جوتا في الدقيقة 67.
وتواجه ألمانيا المجر في المباراة الأخيرة في ميونيخ، بينما تنتظر البرتغال موقعة صعبة أمام فرنسا، في بودابست.
وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها ألمانيا والبرتغال برصيد 3 نقاط، ثم المجر رابعة برصيد نقطة واحدة.
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