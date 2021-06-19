الجيش اليمنى: قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية بمأرب

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية -وفقا لوكالة الانباء اليمنية-" إن قوات الجيش خاضوا معارك عنيفة ضد المليشيا الانقلابية، فى مختلف جبهات القتال شمال غرب مأرب وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة".
وأضاف أن مدفعية الجيش اليمنى دمّرت طقمين على متنهما تعزيزات وذخائر ومصرع جميع من كانوا على متنهما، فيما دمّر طيران التحالف دبابتين وآليات قتالية أخرى تابعة للمليشيا كانت فى طريقها إلى الجبهة.
وأشار إلى أنه وفى جبهتى الكسارة والمشجح، لقى ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثياً مصرعهم، وجرح آخرون بنيران قوات الجيش اليمنى والمقاومة خلال معارك استمرت لأكثر من خمس ساعات، وبالتزامن استهدف طيران التحالف تعزيزات وتحركات معادية فى مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحقت بالمليشيا الحوثية خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.
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