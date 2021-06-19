الكويت: مصرع شخص وإصابة اثنين بحريق فى مخزن بمنطقة صناعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوة الإطفاء فى الكويت مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة اثنين إثر حريق هائل اندلع، صباح السبت فى مخزن ب‍منطقة الشويخ الصناعية، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.





وقالت القوة فى بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن فرق الإطفاء من مراكز الشويخ الصناعية والمدينة وصبحان والسالمية والإسناد والعارضية وميناء عبد الله تعاملت مع الحريق الهائل فى المخزن وكانت محتوياته عبارة عن حديد مسلح وأخشاب وأوان منزلية بمساحة 10 آلاف متر مربع، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأوضحت قوة الإطفاء أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وقد تمت عمليات مكافحة الحريق وعزله بقيادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر. وحضر إلى موقع الحادث نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ومدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد هايف ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد إبراهيم.

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