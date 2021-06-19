الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر ذو القعدة 1442 برقم السجل المدني

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني وذلك لشهر ذو القعدة 1442 هجريا ، حيث يقوم كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالبحث الدائم والاستعلام عن موعد صدور المساعدات المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي، سواء في المشمولين أو غير المشمولين في الضمان الاجتماعي، حيث ضمن رؤية المملكة الجديدة 2030 تسعي المملكة لتوفير الكثير من المتطلبات للعديد من الأسر من أجل عيش حياة كريمة، ولا تقتصر المقطوعة على الأرامل والمطلقات ولكنها تمتد للأسر التي لا تملك دخل ثابت والأسر الفقيرة على حد سواء، ويتم الموافقة على حصول الأسرة على المقطوعة الجديدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تعتمد على ما تطلبه من معلومات وتحديث المواطن لكافة المستجدات، أيضا تحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قيمة المساعدات المقدمة لكل أسرة على حد سواء .وذلك بناء على الحالة المادية للأسرة وتبدأ المساعدات من مبلغ 10 آلاف ريال سعودي ،وتصل إلى مبلغ ثلاثون ألف ريال سعودي وتقدم مرة واحده بالعام.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

يمكنكم أيضا الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة 1442 هـ ، من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورقم السجل المدني الخاص برب الأسرة أو المصرح بصدور قيمة المساعدات في حسابه البنكي، كل ما عليكم فعله هو.

ستظهر لك بعدها حالة مقطوعة الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت صدرت أو ستصدر في وقت قريب . مع العلم أن موعد صدور كل أسرة مختلف عن الأسرة الأخرى بحسب حالة كل أسرة المادية واحتياجاتهم.وهذا ما أكدت عليه الوزارة من قبل.

تحديث بيانات مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي

خطوة ضرورية للغاية لكافة المستفيدين من المساعدات المقطوعة، حيث يجب الحرص على تحديث البيانات .وهو آخر ما نوهت عنه ( وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ) ،عند سؤال أحد المواطنين عن موعد صدور المقطوعة الجديد ، مما يعني أن المقطوعة ستصدر خلال فترة قريبة للغاية، ولتحديث البيانات يجب أن نقوم بعدة خطوات، وهي.