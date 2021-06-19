القبول الموحد للطلاب الرياض والمواعيد وطريقة التسجيل

القبول الموحد للطلاب الرياض هو شيء هام يسعى إليه جميع الطلاب والطالبات حتى يتمكنوا من التسجيل في أحد الجامعات الوطنية السعودية، منها المجالات الطبية والمجالات الأدبية، ولن نغفل عن دراسة التقنية التي تعد دراسة هامة جدًا لهذا العصر الذي نعيش فيه، وإليك المزيد من المعلومات عبر فقرات المقال.

القبول الموحد للطلاب الرياض

يجب أن تسعى إلى التعرف على نسب القبول الموحد للطالبات وللطلاب أيضًا، كما يجب أن تتعرف على المواعيد الأساسية التي سيتم العمل فيها على التقديم بشكل إلكتروني بحت عبر بوابة القبول الموحد، وإليك الآن كامل التفاصيل عبر الفقرات التالية.

مواعيد القبول الموحد للطلاب

حرصت اللجنة المشرفة عن القبول الموحد للطلاب الرياض على تحديد الموعد المحدد الذي يستطيع فيها الطلاب بالعمل على التقديم للعام الدراسي الجديد.

أوضح أنه أول تقديم سيكون في العاشر من شهر يوليو من العام الجاري وهذا إذا كنت تقوم بالتقديم للبنين.

لكن إذا كنت تريد التسجيل للطالبات فسيبدأ من اليوم الخامس من شهر يوليو لعام 2021

الجامعات التي تدخل ضمن عملية القبول الموحد للطلاب بالرياض، ومن هذه الجامعات:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

الملك بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة شقراء.

الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة الملك سعود.

الجامعة المجمعة.

تستطيع أن تقوم بالعمل على تقديم طلب القبول إلى هذه الجامعات المثالية التي تعد من أهم الجامعات السعودية التي نشأت بوسائل تكنولوجية عالية الجودة، وسهلة الاستخدام في ذات الوقت.

احرص على اتباع الخطوات التالية حتى تتمكن من تسجيل الدخول على القبول الموحد للطلاب بنجاح، وإليك الخطوات:

قم بالذهاب إلى البوابة حتى تحصل على طلب عبر هذا الرابط.

تظهر لك صفحة رئيسية تقوم فيها أنت بالضغط على تقديم جديد.

لكن لن يفتح التقديم إلى بالمواعيد الرسمية التي سبق وذكرنها على كلاً من الطلاب والطالبات.

يجب عليك أن تقوم فقط بتحضير كافة الأوراق الرسمية الخاصة بك، حتى تبدأ على الفور في التقديم.

دون أن تحتاج إلى وقت كبيرة، وهذا لأنك بالتأكيد لا تريد أن تتعطل أثناء الضغط الذي سيكون على الموقع في وقت التقديم.

لذلك عليك الاطلاع على الجدول الزمني حتى تتمكن من الحصول على الدليل الإرشادي لكل طالب، أثناء المرحلة الجامعية الجديدة عليه.

يجب عليك أن تنتظر المواعيد الرسمية لتقديم القبول الموحد للطلاب الرياض حتى تتمكن من الإسراع واختيار الجامعة المناسبة داخل الرياض، بل والتخصص الذي تريده بكل سهولة خلال عملية التقديم الإلكترونية التي تم تداولها بشكل كبير في الآونة الأخير داخل المملكة.