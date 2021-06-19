رابط التقديم قرض العمل الحر 150 ألف ريال بدون فوائد بالتقسيط 5 سنوات

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية والذي يطلق عليه باسم منتج نفاذ، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية من اكثر تميزا والذي يقدم العديد من التمويلات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمر الحر للمواطنين سواء الموظفين أو العاطلين لتشجيعهم علي بدء مشروع صغير أو زواج أو شراء منزل وما شابه هذا، وهو قرض تمويلي بدون فوائد مالية بالتقسيط المسير يصل إلي خمس سنوات، لذلك نقدم لكم تمويل العمل الحر بدون فوائد أو أرباح وشروط بسيطة ومتاح لجميع المواطنين السعوديين.شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية
بنك التنمية الاجتماعية الذي يطلق عليه بنك التسليف والإدخال 1442، حيث يقدم قرض العمل الحر الذي يهدف إلي المساعدة الأسر السعودية ليستطيعوا دعم وأخذ الفرصة في تنمية مشروع صغير خاص بهم، وقد يصل القرض إلي 150 ألف ريال سعودي لفئات الأفراد العاطلين الذين لا يجدون عمل أو الموظفين لبدء مشروع مستقبل بها، وكل هذا من خلال الموقع الإلكتروني يمكنك التقديم علي قرض نفاذ من خلال رابط التقديم، بعد أن تتفق مع الشروط والأحكام، وسوف نتعرف معكم علي هذه الشروط كما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم طالب التمويل سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام عند طلب التمويل.
- يجب أن تحصل علي وثيقة العمل الحر العاطلين أو الموظفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال للعمل التشاركي بالمملكة.
يتميز قرض العمل الحر بأنه متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية متوافق مع التعاليم الدين الإسلامي، ويتم الحصول علي القرض من خلال موقع الالكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، تابع الخطوات التالية:
- قم بالدخول علي موقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم جوالك والعنوان الوطني ورقم الحساب البنكي.
- ثم قم بتقديم وثيقة العمل الحر والضغط علي تسجيل الدخول.
- اختيار القرض الذي يرغب به ثم الضغط علي إرسال بعد الانتهاء من البيانات.
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قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية والذي يطلق عليه باسم منتج نفاذ، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية من اكثر تميزا والذي يقدم العديد من التمويلات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وقد خصص بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمر الحر للمواطنين سواء الموظفين أو العاطلين لتشجيعهم علي بدء مشروع صغير أو زواج أو شراء منزل وما شابه هذا، وهو قرض تمويلي بدون فوائد مالية بالتقسيط المسير يصل إلي خمس سنوات، لذلك نقدم لكم تمويل العمل الحر بدون فوائد أو أرباح وشروط بسيطة ومتاح لجميع المواطنين السعوديين.شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية
بنك التنمية الاجتماعية الذي يطلق عليه بنك التسليف والإدخال 1442، حيث يقدم قرض العمل الحر الذي يهدف إلي المساعدة الأسر السعودية ليستطيعوا دعم وأخذ الفرصة في تنمية مشروع صغير خاص بهم، وقد يصل القرض إلي 150 ألف ريال سعودي لفئات الأفراد العاطلين الذين لا يجدون عمل أو الموظفين لبدء مشروع مستقبل بها، وكل هذا من خلال الموقع الإلكتروني يمكنك التقديم علي قرض نفاذ من خلال رابط التقديم، بعد أن تتفق مع الشروط والأحكام، وسوف نتعرف معكم علي هذه الشروط كما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم طالب التمويل سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام عند طلب التمويل.
- يجب أن تحصل علي وثيقة العمل الحر العاطلين أو الموظفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال للعمل التشاركي بالمملكة.
يتميز قرض العمل الحر بأنه متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية متوافق مع التعاليم الدين الإسلامي، ويتم الحصول علي القرض من خلال موقع الالكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، تابع الخطوات التالية:
- قم بالدخول علي موقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم جوالك والعنوان الوطني ورقم الحساب البنكي.
- ثم قم بتقديم وثيقة العمل الحر والضغط علي تسجيل الدخول.
- اختيار القرض الذي يرغب به ثم الضغط علي إرسال بعد الانتهاء من البيانات.
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