عروض الراجحي علي تويوتا 2021 المستوردة بالتعاون مع عبد اللطيف جميل

عروض الراجحي علي تويوتا 2021 المستوردة من اهم العروض التي تم إطلاقها في المملكة السعودية حديثا في هذه الأيام حيث تم الإعلان عن العروض عبر صفحه المصرف الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. كما اعلن المصرف أيضا عبر صفحته الرسمية حديثا عن عروض الراجحي علي نيسان 2021 والمقدمة بالتعاون مع نيسان بترومين واعلن أيضا عن تمويل وطني المرن للعملاء الموشكين علي التقاعد من مصرف الراجحي بكل سهوله لجميع المواطنين. والآن سوف نقوم بتوضيح اهم الشروط اللازمة في العروض وسوف نقوم بتوضيح أيضا كيفيه الحصول علي سياره من داخل العروض بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

عروض الراجحي علي تويوتا

اعلن المصرف عن العروض بالتعاون مع شركه عبد اللطيف جميل والتي شملت مجموعه من سيارات تويوتا 2021 الرائعة كليا والتي تتميز بالراحة والرفاهية عند الكثير من المواطنين السعوديين. كما اعلن المصرف عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من أول يونيو 2021 وتنتهي في 31 يوليو 2021. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملتها العروض مثل تويوتا برادو و كامري و يارس و كورولا موديل 2021. كما سنوضح لكم اهم المميزات لعملاء تحويل الراتب والعملاء بدون تحويل رواتبهم من خلال الأتي.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

بدون دفعه أولي ورسوم إدارية 1%.

الدفعة الأخيرة حتي 40%.

مده التمويل تصل إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي 6.48% شامله التامين.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

الدفعة الأولي تبدأ من 5%.

الدفعة الأخيرة هنا حتي 35%.

مده التمويل تصل إلي 60 شهر أيضا.

بالإضافة إلي ذلك تكون معدل النسبة السنوي 7.84% وتكون شامله التامين أيضا.

شروط عروض السيارات

كما اعلن المصرف عن مجموعه من الشروط البسيطة والميسرة ويجب توافرها في المستفيد للحصول علي سياره بسهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

تطبق جميع شروط وأحكام المصرف في العروض.

العرض ساري حتي نفاذ الكميه أو لنهاية يوليو 2021 أيهما اسبق.

المصرف خاضع للبنك المركزي السعودي وتحت إشرافه.

ممكن أن تختلف السيارة عن المعروض في الصورة.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تقديم الطلب والحصول علي السيارة وهي إما عن طريق الذهاب إلي احد فروع المصرف بالمملكة أو زياره احد معارض تويوتا لكزس. أو عن طريق اتباع الخطوات الأتية لتقديم الطلب الكترونيا: