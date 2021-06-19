مساند تسجيل الدخول 1442 أفراد ومكاتب الاستقدام برقم الهوية عبر بوابة musaned

ننشر رابط منصة مساند تسجيل الدخول 1442 أفراد ومكاتب أو شركات الاستقدام، حيث يمكنك من خلال منصة مساند التعاقد مع ما يزيد عن 1400 مكتب استقدام بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال بوابة مساند يمكنك إنجاز العديد من العمليات مثل تحديد نوع الاستقدام واختيار مقدم الخدمة واستلام العروض ودفع رسوم خدمة مساند بأحد وسائل الدفع المتاحة، بالإضافة إلى إمكانية تتبع الطلب الخاص بك، وتعتبر منصة مساند استقدام هي منصة متكاملة يتم من خلالها ربط جميع أصحاب العلاقة تحت مظلة متكاملة سواء للأفراد أو الشركات ومكاتب الاستقدام، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الدخول إلى منصة مساند وزارة العمل الرسمي للحصول على خدمات مساند الإلكترونية.

مساند تسجيل الدخول 1442

نود بدايةً التعريف ببرنامج مساند للخدمات الإلكترونية، حيث يعد نظام مساند أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

والهدف من نظام مساند المطلق من جانب الوزارة هو متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، ويتم ذلك من خلال العمل على تنسيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطبيقات تقنية مبتكرة، وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء على حدٍ سواء.

خدمات منصة مساند

يمكن من خلال خدمة مساند الإلكترونية التعاقد مع أكثر من 1400 مكتب استقدام بجميع المناطق بالمملكة، ويتم من خلال منصة مساند إنجاز العديد من العمليات مثل:

يتيح إمكانية تحديد نوع الاستقدام وهو اختيار نوع الاستقدام وفق التفضيل، ويتم ذلك إما عن طريق استقدام عامل بمواصفات محددة أو استقدام عاملاً محدداً بالاسم بشكل مُسبق.

اختيار مقدم الخدمة من ضمن 1400 مقدم خدمة موزعين بكافة المناطق بالمملكة، حيث يمكنك الاختيار بناءً على تقييم المكتب، ونسبة قبول طلبات الاستقدام الخاصة به، ومدينة الوصول.

استلام عروض طلبات الاستقدام من مقدمي خدمة الاستقدام، وتتضمن الراتب المستحق للعامل، بالإضافة إلى سير ذاتية ليتم ترتبيها وفق الأفضلية.

دفع رسوم مساند بأمان بعد إنشاء العقد بين أطرافه، ويمكنك اختيار وسيلة الدفع المتاحة لك من بين عدة طرق سواء عن طريق الفيزا أو الماستركارد أو من خلال بطاقة مدى البنكية.

تتبع الطلب الخاص بك، حيث يمكنك متابعة رحلة طلب الاستقدام الخاص بك بكل سهولة ويسر عن طريق حسابك في منصة ساند، وتبدأ هذه الخطوة بدايةً من إنشاء الطلب وحتى وصول العامل إلى أرض المملكة.

رابط بوابة مساند الرسمي

يتم الدخول إلى برنامج مساند التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأحد برامجها للحصول على خدمات مساند الإلكترونية المتاحة للأفراد من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط مساند تسجيل الدخول 1442 الرسمي (musaned.com.sa).

وبعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، يتم تعبئة بيانات الدخول وهي (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور)، وذلك في حال كان لديك حساباً مسجلاً بشكل مسبق في بوابة مساند الإلكترونية، أما في حال عدم وجود حساب مسبق، فعليك القيام بإنشاء حساباً جديداً على البوابة من خلال اتباع خطوات تسجيل حساب مساند جديد.