الأهلي يصعق الترجي في رادس ويضع قدما في نهائي إفريقيا

باغت الأهلي المصري مضيفه الترجي التونسي، وحقق عليه فوزا غاليا بهدف نظيف، السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأظهر الأهلي قوة شخصيته وخبرته العميقة مع المباريات الإفريقية الكبرى، وأصبح قريبا من بلوغ نهائي البطولة التي يحمل لقبها بالفعل، علما أنه توج بها 9 مرات (رقم قياسي).

وسجل هدف اللقاء الوحيد مهاجم الأهلي الشاب محمد شريف في الدقيقة 67، بعد انفراد تام بحارس مرمى الترجي معز بن شريفية.

واقتحم المالي أليو ديانغ لاعب وسط الأهلي نصف ملعب الترجي، ومرر كرة رائعة لشريف الذي سدد بيسراه في القائم، لترتد له الكرة أمام خط المرمى فيكملها إلى الشباك.

وفشلت محاولات الترجي في العودة إلى المباراة، في ظل تألق حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي.

وتم تأجيل اللقاء لمدة ساعة، بعد مواجهات بين قوات الأمن التونسية وجماهير الترجي، التي حضرت بأعداد أكبر من المقررة.

ويقام لقاء الإياب في مصر السبت المقبل، فيما يتواجه الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نصف النهائي الآخر.