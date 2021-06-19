إسرائيل: رئيسى أكثر رؤساء إيران تطرفا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت إسرائيل، إن انتخاب إبراهيم رئيسى يجب أن يدفع لمزيد من التصميم لوقف برنامج إيران النووى. وطالبت إسرائيل "على المجتمع الدولى أن يقلق من انتخاب إبراهيم رئيسى رئيسا لإيران". وقال التلفزيون الرسمى فى إيران، اليوم السبت، إن المرشح المتشدد إبراهيم رئيسى، فاز بالرئاسة الإيرانية بعد حصوله على 62% من إجمالى أصوات الناخبين.

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