الإمارات للتعليم تؤكد على ضرورة تسليم أجهزة الحاسوب قبل انتهاء الاختبارات، عقدت اختبارات الفصل الدراسي الثالث عبر أجهزة الحاسوب التي استلمها الطلاب من الإدارة المدرسية التابعة لهم، ومع قرب انتهاء الاختبارات دعت هؤلاء الطلاب وخاصة طلاب الصف الثاني عشر إلى ضرورة تسليم الأجهزة قبل موعد نهاية الاختبارات

حتى يمكن لكل طالب الحصول على التقرير الخاص به، كما أوضحت الإجراءات الخاصة بتسليم أجهزة الحاسوب لكل مرحلة تعليمية، حيث بدأ جميع الطلاب في تسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم بداية من يوم الأربعاء الماضي باستثناء طلاب الامتحانات التعويضية، وامتحانات الإعادة.

إجراءات استلام أجهزة الحاسوب من الطلاب

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم عدة إجراءات يجب أن تسير عليها الإدارات التعليمية في استلام أجهزة الحاسوب بشكل جيد، والتي تتضمن: إزالة جميع البيانات الخاصة بالطلاب من على الجهاز، طباعة كافة البيانات الخاصة بالطالب ( الاسم، رقم الجوال، رقم الطالب، اسم المدرسة) ووضعها على الجهاز، عدم استلام أجهزة طلاب الصف الثاني عشر الذين واجهتهم مشكلة أثناء الامتحان أو تغيبوا عن أداء الاختبار، تسليم إيصال للطالب يفيد بتسليم الجهاز في فترة الصلاحية التي حددتها الإدارة.

طلاب الامتحانات التعويضية وامتحان الإعادة

أفادت الإمارات للتعليم أن من لديه امتحان تعويضي في الفترة ما بين 20 إلى 24 يونيو عليهم تسليم الأجهزة يوم 24 يونيو بعد أداء الاختبار، وبعدها ستقوم الإدارة برفع قائمة ببيانات الطلاب الذين قاموا بتسليم جهاز الحاسوب، حتى يتم إرسالها إلى إدارة تقنية المعلومات، وعند ظهور نتائج الاختبار ستتواصل المدرسة مع من لديهم امتحان إعادة ليتم استلام أجهزة الحاسب مرة أخرى قبل موعد الامتحان على أن يتم تسليمها للمدرسة مرة ثانية بعد انتهاء الاختبار يوم 8 يوليو وتسليمهم إيصال بذلك.