تطبيق التعليم الحضوري في مدارس أبوظبي بدءا من العام القادم، استطاعت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات الناجمة عن فيروس كورونا تطعيم ما يزيد عن 80٪ من القائمين على عملية التعليم سواء معلمين أو طلاب أو إداريين، لذا قررت اللجنة العودة حضوريا إلى المدارس لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية مع الاستعانة ببروتوكول إدارة المدارس المنتظر صدوره في 15 أغسطس، كما أتاحت عملية التعليم عن بعد في حالة رغبة أولياء الأمور عدم حضور الطلاب إلى المدارس.

عودة التعليم الحضوري في مدارس أبوظبي

بعد تطعيم 80٪ من كوادر التعليم والطلاب وكافة عناصر المدرسة خلال شهر مايو يونيو الماضي، أصبح من السهل عودة الدراسة مرة أخرى في المدارس بأمان، وهو جزء من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الإمارة للتعافي من وباء كورونا مع ضمان صحة وسلامة الجميع، وهذا ما يؤكد قدرة أبوظبي في إدارة الأزمة بشكل جيد والتعامل مع الآثار الناتجة عنها، وأكدت سارة مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة أن هذه الجائحة أثبتت قدرة وعزيمة أبناء الدولة على تخطي هذه الأزمة.

استبيان عودة الدراسة حضوريا

قامت دائرة التعليم والمعرفة بعمل استبيان لمعرفة آراء أولياء الأمور حول عودة الدراسة في المدارس مرة أخرى، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر، وقد شارك في الاستبيان ما يزيد عن 117 ألف فرد وهم يمثلون 230 ألف طالب وطالبة من أبناء المواطنين والمقيمين

حيث بلغت نسبة الموافقين على عودة الدراسة في المدارس 70٪، حيث أكد 88٪ من هؤلاء المشاركين في الاستطلاع أن التعليم في المدرسة أكثر فائدة من التعليم عبر الإنترنت، والبعض الآخر يرى أن التطعيم يزيد من ثقة أولياء الأمور في عودة الدراسة في المدارس، خاصة مع توافر اللقاح من عمر 12 عام فما فوق، ومع خطة الإمارة المستقبلية سيتاح التطعيم من عمر ثلاث سنوات.