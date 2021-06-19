إجراءات تخفيف أعباء العمل توضحها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بعد جائحة الوباء التي حلت بجميع دول العالم ومن بينها دولة الإمارات، والتي جعلت بعض المؤسسات تفرض العمل عن بعد، قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بتحذير العاملين من المنزل أو ما يسمى العمل عن بعد، خاصة ما يسببه الجلوس على المقعد لفترة طويلة لإنهاء العمل، كما نهت عن الجلوس على الأرض واستخدام طاولة أو مكتب حتى يقوم بعمله دون ضرر صحي.

إجراءات تخفيف أعباء العمل عن بعد

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الدليل الإرشادي بشأن الإجراءات المتبعة لتخفيف ضغط العمل عن بعد في المنزل، ومن أهم هذه الإجراءات: تخصيص وقت محدد للعمل، تخصيص مكان محدد للجلوس بعيداً عن مصادر الإزعاج والقلق، اختيار مكان بعيد عن متناول الأطفال لحفظ أدوات العمل، ويهدف هذا الدليل إلى تعريف الجهات الاتحادية وموظفيها بأهم إجراءات ومعايير السلامة التي يجب الالتزام بها أثناء العمل في المنزل، حيث لا تقتصر هذه الإجراءات على العمل في المنزل فقط، بل تشمل أيضاً إجراءات العمل في مقر العمل.

الدليل الإرشادي للعمل عن بعد

يتضمن الدليل الإرشادي للعمل عن بعد عدة إجراءات، أهمها: وضع الأدوات والأجهزة المستخدمة في مكان مناسب، ضبط ارتفاع المقعد بشكل مريح، ترك مسافة مناسبة بين المستخدم وأجهزة الحاسب، التأكد من خلو الشاشة اللوحية من الوميض، إبقاء الأيدي في وضع مريح عند استخدام الكمبيوتر، وضع وسادة فوق المقعد لتخفيف الضغط أثناء الجلوس لفترة طويلة، الحرص على تناول كمية وفيرة من الماء، تناول الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن والبروتين، تهوية مكان العمل من حين لآخر وتعريضه لأشعة الشمس، وضع بعض النباتات في موقع العمل للتخلص من الرطوبة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية.