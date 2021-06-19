رابط استعلام نتائج السانكيام 2021 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني نتائج المرحلة الابتدائية

رابط استخراج نتائج السانكيام 2021 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني نتائج المرحلة الابتدائية نتابعها مع حضراتكم الان والتي يفصلنا حولها ايام قليلة للغاية على طرح امكانية اجراء الاستعلام عليها بصورة وبشكل الكترونية بموجب تأكيدات معالي وزير التربية الوطنية حول البدء فى الاستعداد تجاه نشرها وإعلانها

رابط استخراج نتائج السانكيام 2021

كشف معالي وزير التربية الوطنية بالجزائر على أن نتائج السانكيام ستكون معلنة أمام طلاب المرحلة الابتدائية وذلك بصورة وبشكل احترازية للغاية بعد نجاح الوزارة باتخاذ جميع التدابير المطلوبة الاحترازية لعقد وسير اختبارات المرحلة الابتدائية بأمن شكل ممكن لمنع نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث استطاعت التربية والتعليم المصرية من عقد وسير اختبارات المرحلة الابتدائية في شهر مارس الماضي، لتشير التربية الوطنية على ان نتائج الطلاب سيجري أعمال اعتمادها اون لاين بشكل وصورة احترازية في صباح يوم 20 يونيو المقبل كموعد نهائي لأجل اعتماد نتائج المرحلة الابتدائية السانكيام وذلك بعد الانتهاء بصورة وبشكل رسمي من اعمال التصحيح ورصد الدرجات الجارية على مستوى عدد كبير من اللجان الالكترونية، على أن يتزايد مؤشرات البحث الآن حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 من خلال موقع الديوان الوطني على النحو التالي:-

فتح موقع الديوان الوطني من هنا

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم مقعد الطالب

تحديد المرحلة التعليمية

النقر على خانة استعلام لتكون النتائج معلنة أمامكم بالحال

هذا وقد حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على ان يكون اخر الايام المخصصة لظهور نتائج المرحلة الابتدائية صباح يوم 20 يونيو المقبل، على أن نوافيكم بجميع المستجدات المطروحة فى الحال..

على جانبه تم الاعلان مساء هذا اليوم عند الرابعة عصراً حسب توقيت جميع المدن الجزائرية، نتائج التعليم الابتدايئ وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فى جميع الولايات الجزائرية من خلال موقع الديوان الوطني الذي تعرض لعوامل من الضغوطات حتي ساعتنا الحالية من قبل الطلاب الراغبين من اجراء الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية المطروحة امام جميع الطلاب بمنتهي السهولة