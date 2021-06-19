“now”نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم التانى 2021 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات عبر موقعcairogovresults.com

نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم التانى 2021، وما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير فى الفترة الاخيرة حول نتيجه الصف الثالث الاعدادى، حيث انه من المفترض ظهور النتيجه خلال ساعات فى المحافظات المتبقيه، وهناك ايضا من المحافظات الاخرى بالفعل ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادى بها في الايام الماضيه ومنها محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة فقد ظهرت الكترونيا منذ صبح الاربعاء الموافق 16 يونيو2021، وقد بلغت نسبه نجاح محافظة القافرة فى الشهاده الاعداديه 83.09% وهذا بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أما محافظة الجيزة قد بلغت نسبه النجاح بها فى الشهاده الاعداديه 83.3% وهذا بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم التانى2021

وصرح مصدر مسؤول داخل وزارة التربيه والتعليم ان جميع المحافظات ستعلن نتيجه الصف الثالث الاعدادى الكترونيا وهذا حرصا على سلامه الطلبه من التجمعات والازدحام داخل المدارس خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، وأعلنت ان التقديم فى مدارس الثانويه العامة والتعليم الفنى ايضا سيكون الكترونيا عبر موقع وزارة التربيه والتعليم او المنصات التعليمية التابعه لها نظرا لتفادى عدم التزاحم والتجمعات.

الخطوة الاولى قم بالدخول اى موقع بوابه التعليم الاساسي قسم النتائج

الخطوة الثانيه اضغط على ايقونه (نتيجه الصف الثالث الاعدادى )

الخطوة الثالثه اكتب رقم الجلوس فى الخانه لها

الخطوة الرابعه اكتب الاسم فى الخانه المخصصه لها

قم بالضغط على زر استعلام النتيجه وسوف تظهر لك النتيجه فور ظهورها

خطوات استعلام نتيجه الصف الثالث الاعدادى الترم التانى 2021