رابط ” ظهور ” نتائج السانكيام 2021 شهادة التعليم الابتدائي الديوان الوطني للامتحانات

الاستعلام عن نتائج السانكيام شهادة التعليم الابتدائي برقم التسجيل ، حيث ينتظر العديد من تلاميذ شهادة التعليم الابتدائي 2021 في كل ولايات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في هذه الأيام الحالية ظهور نتائجالسانكيام، لذلك قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بلإعلان عن ظهور نتائج سانكيام 2021، وكل هذا بعدما أعلنت رسميا وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الانتهاء من تصحيح جميع الاختبارات لاستكمال شهادة التعليم المتوسط، حيث ​​استمرت الامتحانات الورقية التي أعدتها وزارة التربية الوطنية في كل المدارس في الجزائر لمدة ثلاثة أيام فقط، لذلك سوف نعرض في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني موعد ظهور نتائج السانكيام الفصل الدراسي الثاني.

اعلن السيد الأستاذ عباس البختاوي الذي يشغل مركز المدير المركزي داخل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، أن تقريبا 853 ألف طالب جزائري تقدموا لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021.

والجدير بالذكر بأن وزارة التربية الوطنية قد ألغت امتحانات السنكيام العام السابق وذلك بسبب الظروف التي مرت بها الجزائر وجميع البلاد وهي انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المهم أن نعلم بأن وزارة التربية الوطنية قامت رسميا ببدأ تصحيح الامتحانات في جميع المراكز الخاصة بالتصحيح التي أعدتها الوزارة من قبل، وذلك لتقييم وتحديد العلامات لجميع أوراق الإجابات في جميع المواد لجميع الطلاب خلال العام الدراسي الحالي.

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم الوطنية بالإعلان عن ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر يوم 20 يونيو 2021، ويستطيع جميع أولياء الأمور والطلاب الاستفسار بكل سهولة عن نتائجهم عن طريق الدخول إلى موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وسيمكن الموقع لجميع الطلاب بالاستعلام عن النتيجة برقم التسجيل وكلمة المرور الموجودين على استمارة الاستدعاء للامتحانات bem.eddirasa.

نحن اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر جوان لعام 2021، والجدير بالذكر أن كل الطلبة والطالبات أصبحوا في حالة من القلق، حيث أن نتائج التعليم الابتدائي 2021 نتائج السانكيام أصبحت على وشك الظهور.