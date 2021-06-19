مصر.. محاكمة جنائية للمتهمين بواقعة انهيار عقار حي السلام

أمر النائب العام في مصر بتقديم 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة انهيار عقار بحي السلام أول شهر مارس الماضي، مما أدى إلى مصرع 25 شخصا وإصابة 23 آخرين.
وأوضحت النيابة في بيان لها أن المتهمين التسعة الذين تم تقديمهم للمحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار، هم 5 من ملاكه و3 مقاولين وصاحب مصنع به.
ويواجه التسعة اتهامات بالتسبب خطأ في وفاة 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين، نتيجة "إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وإخلال المقاولين إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم".
كما وجهت النيابة للمتهمين جميعا عدا مالك المصنع، تهمة "إقامة أعمال بالعقار من دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء، وتنفيذها على نحو غير مطابق للرسومات والبيانات والمستندات التي منح ترخيص العقار على أساسها، مما نتج عنه سقوطه كليا".
العقار المكون من بدروم ودور أرضي و9 طوابق، الواقع بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب في حي السلام، انهار ليلا مطلع مارس الماضي، مما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، في حادث مأساوي سلط الضوء من جديد على مخالفات البناء في مصر.
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