مصرع 5 أشخاص إثر انهيار مدرسة فى بلجيكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أنه سيتم التحقق مما إذا كان قد تم العثور على جميع الأشخاص المفقودين.
وانهارت أجزاء من المبنى الجديد والسقالات فى حى نيو زويد بعد ظهر الجمعة، لأسباب غير معروفة.
وتم إنقاذ تسعة أشخاص، أصيب ثمانية منهم بجروح خطيرة واستقرت حالتهم اليوم السبت والضحايا هم من العمال.
ووفقا لوكالة "بيلجا"، أكدت شركة البناء المسؤولة إنها تبذل ما فى وسعها لمعرفة سبب ما حدث، وقالت: "نحاول الإجابة عن جميع الأسئلة، لكن ما يزال الوقت مبكرا فى الوقت الحالى لتحقيق ذلك".
وزار العاهل البلجيكى فيليب مكان الحادث بعد ظهر يوم السبت وأبلغ بالتطورات.
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