فيديو.. النايض: افتعال الأعذار الأمنية أمر مصطنع لإفشال الانتخابات

وأضاف النايض، فى البيان الختامى لملتقى التكتلات والتيارات السياسية، مساء اليوم السبت، أنه إذا تم التصويت على مسودة الدستور بنعم، فهذا يعنى البقاء على من هم فى السلطة لمدة سنتين آخريين، مضيفا أن هناك شبهات ومطاعن قانونية فى طريقة إصدارها.
واقترح النايض، لتجنب هذا الإشكال المتعلق بمسودة الدستور، أن يتم ترك هذه المسألة للبرلمان الجديد بعد الانتخابات القادمة، حيث يتولى تشكيل لجنة دستورية للانتهاء من هذا الدستور.
وتابع النايض أن الوضع الآن فى 2021 ليس أسوأ من 2014، عندما قامت الانتخابات السابقة، مؤكدا أن القوات الأمنية فى كل منطقة قادرة على تأمين الانتخابات، مطالبا بتواجد مراقبين دوليين لمتابعة العملية الانتخابية.
وأوضح النايض "المجتمع الدولى يجب بأن يتحمل مسؤوليته والليبيون قادرون على تأمين الانتخابات، وافتعال الأعذار الأمنية شيء مصطنع لتأجيل الانتخابات، وغير مقبول لا محليا ولا دوليا".
وأشار النايض إلى أنه سيتم توجيه رسالة لمؤتمر برلين الثانى وستسلم منه نسخة للمستشار عقبلة صالح، متابعا "سنطلب منه الحفاظ على مكاسب مؤتمر برلين الأول، وأن يحافظ على قرارى مجلس الأمن الأخيرين، والتأكيد على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، والمعاهدات التى وقعها السراج لا أساس لها لأن البرلمان لم يصادق عليها".
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