رابط موقع نتائج السانكيام 2021 Cinq استعلام نتائج طلاب المرحلة الابتدائية

تم الإعلان عن ظهور نتائج السانكيام 2021 Cinq في مختلف الولايات الجزائرية من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لكافة الطلاب، حيث سيتمكن جميع طلاب مرحلة التعليم الابتدائي وأولياء أمورهم من استخراج وكشف نقاط الطلاب في امتحانات الشهادة الابتدائية دورة 2021 وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى موقع فضاء الأولياء والذي يتيح النتائج لكافة طلاب المرحلة الابتدائية.

وقد قام العديد من طلاب المرحلة الابتدائية عصر اليوم السبت الاستعلام واستظهار نتائج السانكيام من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتابع لوزارة التربية الوطنية بالجزائر، حيث تمكن العديد من الطلا من معرفة نتائجهم في اختبارات شهادة المرحلة الابتدائية، وهو ما أدخل البهجة والسرور على الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة بعد أن تمكنوا من النجاح في اختبارات السانكيام 2021.

نتابع وإياكم ظهور نتائج السانكيام 2021 في مختلف الولايات الجزائرية حيث يترقب طللاب المرحلة الابتدائية في كافة الولايات الجزائرية ظهور نتائج التعليم الابتدائي والمعروفة باسم نتائج السانكيام 2021 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث بات ظهور نتائج السانكيام أقرب من ذي قبل، وقد سادت حالة من الترقب والانتظار من قبل طلاب التعليم الابتدائي في مختلف الولايات الجزائرية وأولياء الأمور من أجل معرفة موعد ظهور نتائج السانكيام 2021، الأمر الذي جعل العديد منهم يبحث بشكل كبير عن نتائج السانكيام من خلال محركات البحث المختلفة على شبكة الانترنت.

Cinq 2021

وبحسب البيان الصادر من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتابع لوزارة التربية الجزائرية فإنه من المقرر أن يتم نشر نتائج الشهادة الابتدائية 2021 نتائج السانكيام Cinq خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المقرر أن يتم ظهور نتائج السانكيام لكافة الطلاب مرحلة التعليم الابتدائي وأولياء الأمور في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر، على أن تكون النتائج متاحة لكافة الطلاب عبر موقع الديوان الوطني وموقع فضاء الأولياء التابع للوزارة.

موعد ظهور نتائج السانكيام 2021

وكان الموقع الرسمي لقناة النهار الجزائرية قد أعلن عن موعد ظهور نتائج السانكيام 2021 المرتقب، حيث نقل موقع قناة النهار الجزائرية تصريحاً على لسانمدير التربية لشرق الجزائر نذير خنسوس والذي أكد بأن عمليات تصحيح الأوراق تم الاقتراب منها بشكل كبير، وأكد بأن عمليات تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات التعليم الابتدائي تمت في ظروف جيدة، وذكر مدير التربية بأنه يتبقى فقط إرسال المعطيات والمعلومات الخاصة بنتائج السانكيام إلى مركز إعلان النتائج، حيث سيكون موعد ظهور نتائج السانكيام على أقصى تقدير هو يوم العشرين من شهر جوان الجاري، وفي حال أن النتائج أصبحت جاهزة قبل هذا الموعد فإن الوزارة ستقوم بتقديم تاريخ الإعلان عن نتائج السانكيام 2021 بيوم أو يومين وفقاً لجاهزية النتائج.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات استعلام نتائج السانكيام

وتتيح وزارة التربية الوطنية في الجزائر خدمة الاستعلام عن نتائج السانكيام برقم التسجيل الخاص بكل طالب من خلال الموقع الوطني للامتحانات والمسابقات التابع للوزارة على الانترنت، حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال زيارة onec.dz ومن ثم القيام بالدخول إلى نتائج الطلاب واختيار نتائج السانكيام أو نتائج المرحلة الابتدائية ومن ثم البدء الاستعلام عن النتائج.

موقع نتائج السانكيام 2021

وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أضافت موقع تابع لها مخصص بالتسجيلات وإعلان نتائج الامتحانات لمرحلة التعليم الابتدائي في الجزائر، حيث سيتمكن طلاب السانكيام من معرفة نتائجهم في امتحانات السانكيام من خلال زيارة موقع نتائج السانكيام على الانترنت عبر cinq.onec.dz ومن ثم ادخال رقم التسجيل الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، وسيتم ظهور نتيجة الطالب في امتحانات التعليم الابتدائي.