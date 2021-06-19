نتائج الابتدائية الجزائرية بعد اعلان الديوان الوطني عن النتيجة في هذا الموعد

نتائج الشهادة الابتدائية في الجزائر. حيث تتوارد الأخبار الأتية من وزارة التربية عن موعد نتيجة الابتدائية عبر رابط موقع السانكيام ، بعد الانتهاء من الصف الدراسي الثاني وانتهاء عملية التصحيح التي كان من المقرر البدء فيها منذ شهر تقريبًا ، وقالت الوزارة أن موعد ظهور النتائج الخاصة بالمرحلة الابتدائية سيكون الأحد الموافق 20-يونيو الجاري. وضعت الوزارة عدة خطوات للحصول على النتيجة برقم الطلاب وسنعرضها لحضراتكم.

كيف تحصل على رقم التسجيل للحصول على نتائج التعليم الابتدائي

بعد الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ لكي تحصل على نتائج شهادة التعليم الجزائرية 2021

قم بالنقر فوق تسجيل جديد. ستظهر استمارة عليك ملئها كاملة. سيكون عليك كتابة معرف المستخدم وكلمة المرور الخاص بك بالإضافة الى البريد ورقم هاتفك. يجب أن لا تخطئ في كتابة البيانات. اكتب التفاصيل الخاصة بولي الأمر. انقر على الأبناء المتمدرسين. بعد عمل تسجيل جديد ادخل بيانات ابنك. تستطيع أن تطبع الاستمارة الأن.

خطوات معرفة نتيجة الابتدائية في الجزائر

بعد حصولك على رقم التسجيل الخاص بطلاب المرحلة الابتدائية من الشرح أعلاه سيكون عليك السير على الخطوات التالية بعد ظهور نتائج السانكيام مباشرة.

ادخل على موقع وزارة التربية الوطنية . اكتب رقم التسجيل الذي حصلت عليه. املئ خانة الرقم السري. عليك إعادة كتابة الحروف والكلمات التي ستظهر أمامك. اضغط على اظهار النتيجة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية الجزائرية قد أعلنت منذ وقت لاحق عن انتهاء جميع الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية ، وكان اخرها الشهادة الابتدائية الشهر الماضي ، وحرص طلاب الابتدائية على ابداء اراءهم حول العملية التعليمية وصعوبة الامتحانات الذين قالوا عنها أنه أتت في مستوى الطالب المتوسط ، ولم تستقبل الوزارة أي شكاوى بخصوص الاختبارات.