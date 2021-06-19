الآن كشف نتائج السانكيام 2021 من خلال موقع الديوان الوطني

إن أولياء الأمور والطلاب في انتظار كشف نتائج السانكيام والتي سوف يتم عرضها من خلال موقع الديوان الوطني، وذلك بالنسبة إلى طلاب الشهادة الإبتدائية، ولكن تم إتخاذ العديد من الاحتياطات خلال إجراء الامتحانات للوقاية من كورونا والمحافظة على صحة الطلاب، وسوف نعرض لكم في الاسطر القادمة مختلف التفاصيل.

كشف نتائج السانكيام 2021

إن الطلاب في الجزائر في انتظار النتائج وذلك بعد أن قام المتخصصين بمراجعة جميع الأوراق ورصد الدرجات للطلاب، وسوف يتم الإعلان على النتيجة بشكل إلكتروني والتي سوف تكون من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبناء على ذلك سوف يكون من السهل على الطلاب التعرف على النتائج.

من خلال هذا الرابط يمكن التعرف على نتائج الطلاب ببساطة، وذلك لأنه ما يزيد عن 850 ألف طالب وطالبة في انتظار معرفة النتائج، وسوف يتم البدء في سحب النقاط من خلال الموقع.

خطوات نتائج السانكيام 2021

كوسيلة للحصول على النتائج فإنه يجب أن يتم إتباع الخطوات الصحيحة في هذه المهمة، والتي سوف تضمن من خلالها الوصول إلى النتائج، ويتم هذا من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الديوان الوطني.

ثم يتم إضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم ورقم التسجيل وكلمة المرور.

ثم الضغط على كلمة استخراج.

بعدها سوف يظهر معدل الطالب.

بناء على ذلك سوف يتمكن الطلاب من التعرف على النتائج، وذلك بعد أن يتم إتباع خطوات نتائج السانكيام 2021 ، ويمكن أن يكون الحصول على النتيجة غاية في الصعوبة إذا كانت نسبة الضغط كبيرة على الموقع وذلك بغرض أن يحصل مختلف الطلاب على النتائج.

خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر على أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي في الجزائر، حيث أن جميع الطلاب في الجزائر يقوموا بالاستعلام على النتيجة من خلال الموقع، وذلك لمعرفة النتائج المطلوبة.