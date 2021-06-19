إسبانيا تتعثر بالتعادل مع بولندا في بطولة أوروبا

سجل ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول، وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل بعد الاستراحة، لتخرج إسبانيا بالتعادل 1-1 مع بولندا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، وتبقى فرصة كل منتخبات المجموعة الخامسة قائمة في التأهل.
وسجل موراتا هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 25 بعدما قابل تمريرة من جيرار مورينو داخل منطقة الجزاء. واحتسب مساعد الحكم تسللا في البداية ليؤجل احتفال اللاعبين، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويحتسب الهدف.
وتعادل ليفاندوفسكي بضربة رأس متقنة بعد تمريرة من كميل يوجفياك في الدقيقة 54. وبعد أربع دقائق سدد مورينو ركلة جزاء لإسبانيا ارتدت من القائم ثم أهدر موراتا فرصة من متابعة الكرة، إلى جانب بعض الفرص الأخرى.
وحافظت السويد على صدارة المجموعة الخامسة بأربع نقاط، ثم تملك سلوفاكيا ثلاث نقاط، وتأتي إسبانيا بالمركز الثالث برصيد نقطتين، مقابل نقطة وحيدة لبولندا.
وفي الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، ستلعب السويد مع بولندا، فيما تلعب إسبانيا ضد سلوفاكيا.
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