ترامب ينتقد بايدن بسبب موقفه تجاه العنصرية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال: "كمرشح، وعد جو بايدن فى البداية بتوحيد أمريكا، ولكن حتى الآن فى الأشهر التى قضاها كرئيس، كان التحدى الأكبر الذى يواجهه هو استمرار تقسيم البلاد على أسس عرقية وجنسية".

وأضاف: "الأفكار اليسارية -نظرية عنصرية نقدية- منتشرة فى المؤسسات التعليمية الأمريكية، وضمن هذه النظرية، تم تكليف العلماء والناشطين بفحص قانون الولايات المتحدة بشكل نقدى والوقوف على مدى تقاطعه مع القضايا العرقية".

وقال: "الطلاب أخذوا فكرة خاطئة مفادها أن أمريكا شر منهجى، وأن قلوب أهل البلد مليئة بالكراهية والغضب".

وتابع: "النظرية الجديدة الشائنة لليسار تدعو إلى أن الحكم على الناس من خلال لون البشرة هو فى الواقع فكرة جيدة، وأن إعطاء طفل واحد على الأقل حدود المعرفة المثيرة للانقسام على الإساءة النفسية يعتبر برنامج الانتحار الوطنى، ومع ذلك، هذا ما وافقت عليه إدارة بايدن مؤخرا فى قاعدة تهدف إلى إدخال نظرية عنصرية نقدية فى مناهج الطلاب الأمريكيين".

ودعا الرئيس السابق السلطات المحلية وأولياء الأمور إلى محاربة انتشار هذه الأفكار فى المدارس حتى يتمكنوا من الحصول على "تعليم وطنى موال لأمريكا" فى المدارس.

ووقع بايدن قانونا يعتبر الـ19 من يونيو يوم الاستقلال الوطنى، ويعلنه عطلة رسمية مخصصة لإلغاء العبودية فى الولايات المتحدة.