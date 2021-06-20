كيف يسافر من عليه بلاغ هروب سؤال محير لعدد من العمالة المتواجدة على ارض المملكة العربية السعودية، وتم استصدار بلاغ هروب لهم، حيث أن بلاغ الهروب من أكثر المشاكل التي يعاني منها العمل الوافد الموجود داخل المملكة، حيث انه سيفرض على العامل الوافد عقوبات في حالة آن قام الكفيل الو صاحب العمل بإبلاغ هرب العمل، وهناك وافدين على ارض المملكة عليهم بلاغ هروب، ويريدون أن يعودا إلى أوطانهم، نقدم لكم طريقة سفر من علية بلاغ هروب.

كيف يسافر من عليه بلاغ هروب؟

كي يستطيع أن يسافر من عليه بلاغ هروب، فلابد أن يقوم بالتوجه إلى إدارة الوافدين حتى تقوم الإدارة بإلغاء جميع بلاغات الهروب التي قدمها الكفيل، حتى يستطيع العامل الخروج من المملكة بأمان وحتى العودة مرة أخرى لأي عمل يريد.

ما هي مدة سقوط بلاغ الهروب؟

يوجد العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن مدة سقوط بلاغ الهروب ومتى يتم إلغاؤه نهائياً:

يتم سقوط البلاغ بعد مرور 15 يوم من التقديم بشكل تلقائي.

يمكن لصاحب العمل أن يقوم بإلغاء البلاغ قبل المدة المحددة.

يمكن أن يسقط بلاغ الهروب تلقائياً في حالة أن تم نقل الكفالة.

يمكن للعامل أيضاً تقديم طلب عبر منصة أبشر الإلكترونية.

يمكن تقديم طلب لإلغاء البلاغ عبر الهيئة العامة للجوازات.

هل بلاغ الهروب يمنع من دخول المملكة؟

نعم يمنع الوافد من دخول المملكة، ويتم أيضاً تحذير كل من أصحاب المنشآت من الوافد الهارب، وفي حال ثبوت قيام أي صاحب منشأة بالتستر عليه يعرض نفسه لعقوبات بالغة وغرامات كبيرة والحبس لمدة تصل 6 أشهر ومنعه من استقدام اي عمالة لمدة 5 سنوات.

ما مقدار غرامة المخالفين؟

في حال هروب العامل الوافد سوف يتم توقيع بعض العقوبات عليه وهي غرامة 50 ألف ريال وحبس لمدة 6 أشهر والمنع من دخول المملكة العربية السعودية نهائياً، نتمنى أن نكون قد أجبنا على السؤال الأشهر كيف يسافر من عليه بلاغ هروب