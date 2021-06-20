شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة والمستندات مطلوبة لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات

من الأخبار التي تهم الموظفين والعاملين بالمملكة في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركات المختلفة كيفية ضم مدد الخدمة ، واليوم سوف نعرض لكم من خلال هذا المقال الشروط ومستندات مطلوبة لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات والمستندات مطلوبة لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات، حيث أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك نحو 6 شروط لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات، وأعلنت التأمينات الاجتماعية إلى أن من شروط طلب ضم مدد الخدمة، ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشًا طبقًا للنظام الأول عن مدة الخدمة المراد ضمها.

الشروط الواجب توافرها لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات:

من بين الشروط لضم مدد الخدمة مايلي:

تكون مدة الاشتراك في النظام الأول سنة كحد أدنى.

أن يكون عمر المشترك 59 عامًا كحد أقصى عند طلب الضم.

وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

وأن يبدي المشترك رغبته بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز.

المستندات المطلوبة عند طلب ضم المدد لنظام التأمينات :

ذكرت التأمينات الاجتماعية إلى أن المستندات المطلوبة عند طلب ضم المدد لنظام التأمينات هي:

صورة من قرار التعيين ومباشرة العمل. تعريف من جهة العمل أنه لا يزال على رأس العمل وقت تقديم الطلب. و صورة الهوية الوطنية.

شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة وكيفية حساب قيمتها:

وبعد الإطلاع على استراتيجية المؤسسة فقد أوضحت إنه تختلف المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها الموظف أثناء إنهاء خدمته، حيث يتم احتساب المكافأة التي سستحقها من خلال حساب عدد سنوات العمل، بالإضافة إلى أن المختص في أنظمة العمل نواف العايد قام بتوضيح شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل، وذكرت التامينات ان الموظف إذا انتهت علاقة العمل انتهاءً طبيعيًّا بتاريخ انتهاء يحق للموظف أخذ راتب نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى، وأنه في حالة العمل لأكثر من خمس سنوات له أجر شهر كامل عن كل سنة، أما إذا كان انتهاء العمل بسبب استقالة العامل أي هو الذي قدم استقالته وكانت خدمته بالعمل أقل من سنتين فلا توجد مكافأة، وذكر مسئول التامينات انه إذا كانت خدمته أكثر من سنتين فله ثلث المكافأة، ومن له خمس سنوات لعشر سنوات له ثلثا المكافأة، وفي حالة خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحق له أخذ المكافأة كاملة.