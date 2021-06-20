شروط الحصول علي الدعم المالي لنظام ساند للمفصولين

شروط الحصول علي مساعدات ساند للمفصولين, حيث يعتبر نظام ساند أحد أنظمة التكافل الاجتماعي والتي تهدف إلي مساعدة الأشخاص الذين تم فصلهم من عملهم مجبرين ولا يعرفون ما يعملون, حيث يساعد نظام ساند الموظفين المفصولين عن العمل بمنحهم مساعدات مالية معينة وذلك بجانب إعطاءه تدريب ومعلومات هامه لكي يستطيع إيحاد عمل آخر بأسرع وقت أو يمكن أن يقدم البرنامج عدد من الفرص لوظائف في أماكن آخري للموظفين المفصولين والمسجلين في نظام ساند, ولكن كل ذلك لكي يستطيع الموظف المفصول التقديم في هذا البرنامج لابد أن يتوافر به الشروط التي حددتها مؤسسة التكافل الإجتماعي.

شروط الانضمام إلي نظام ساند للمفصولين في المملكة العربية السعودية

يوجد عدد من الشروط التي وضحتها مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر نظام ساند والتي تحدد الموظفين المفصولين الذين يستطيعون التقدم في البرنامج والاستفادة منه.

إذا كان الموظف المتقدم سعودي الجنسية فإنه يستطيع الحصول عليها, ولكن إذا كان جنسيته غير ذلك فإنه لن يستطيع الحصول عليها. إذا كان لديه عمل في مكان آخري ويستفاد منه مادياً فإنه لن يستطيع التقدم في البرنامج. يجب أن يكون تركه للعمل بخارج عن إرادته. يجب أن لا يزيد سنه عن الستين عاماً, فإذا زاد سنه عن ذلك فإنه لن يستطيع التقدم في برنامج ساند. يجب أن يكون مسجل من قبل في التأمينات الاجتماعية. يجب عند الدخول إلي نظام ساند وبدأ التدريب لابد عليه أن يظهر الالتزام التام خلال فترة التدريب وإلا سوف يتعرض لعقوبات.

حالات يتم فيها قطع معاش نظام ساند عن المستفيدين

حدد نظام ساند للمفصولين عدد من الحالات التي تستلزم قطع المساعدات المالية عن الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المساعدات المالية.

إذا توفي الشخص المستفيد فإن المساعدة سوف تنقطع.

إذا صار الشخص المستفيد غير قادر علي العمل.

إذا لم يكن الشخص المستفيد مسجلاً في وزارة العمل.

إذا لم يكن منتظم في التدريب.

إذا تعدي سن الشخص المستفيد أكثر من ستين عاماً.

إذا تم الإخلال بأي شرط من شروط الاستحقاق.

يتم قطع المساعد إذا قام بالسفر خارج المملكة العربية السعودية.

لو أصبح كسولاً ولم يقم بالبحث عن عمل في فترة الاستفادة من المساعدة يتم قطع المساعدة عنه.

قم بالدخول موقع التأمينات الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة بيانات الطلب الشخصية.

ثم كتابة طرق التواصل مع الشخص المقدم للطلب مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

خطوات التقديم في نظام ساند