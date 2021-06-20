خبر سار 5 ميزات جديدة تصل واتساب قريباً تعرف عليها

واتساب وطرح ميزات جديدة لعملائها قريبا على هواتفهم الذكية حيث تتسابق شركات المراسلة فيما بينها من منافسات كبيرة لكسب العملاء ومن خلال مقالنا هذا سوف يكون مقالي في نشر 5 ميزات جديدة تصل واتساب قريبا منها العرض لمرة واحدة، حيث تعمل شركة واتساب ، على تطوير منصة التراسل التابعة لها باستمرار، من خلال إضافة الكثير من الميزات الجديدة كل فترة، تختبرها أولا على نسخ الإصدارات التجريبية من التطبيق على نظامي أندرويد وiOS، والآن بدأت الخدمة باختبار بعض المزايا التي طال انتظارها بما في ذلك وضع الاختفاء، ومن الجدير بالذكر ان واحدة من أهم المزايا التي من المتوقع أن تضيفها منصة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك خلال العام الجاري، هي ميزة دعم الأجهزة المتعددة بالإضافة إلى ميزة الاتصال إلى إصدار الويب الخاص بها، وكان رئيس شركة واتساب ويل كاثكارت، قد أكد أن الدعم متعدد الأجهزة سيصل إلى تطبيق المراسلة الفورية قريبًا، وفيما يلي نستعرض إليك جميع الميزات التي يمكن أن تصل لتطبيق واتساب قبل نهاية العام الجاري.

أهم المزايا التي يطرحها واتساب قريبا: 1. ميزة دعم الأجهزة المتعددة:

يختبر واتساب ميزة دعم الأجهزة المتعددة منذ عدة شهور، ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن بعض المواقع المتخصصة فإن واتساب قد وصل إلى المرحلة النهائية من الاختبار وقد تكون متاحة قريبًا لمختبري الإصدارات التجريبية العامة، خلال الشهرين المقبلين، وستتيح هذه الميزة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى أربعة أجهزة في نفس الوقت دون الحاجة لإنشاء حسابات متعددة، مجرد تمكين الميزة، ستسمح واتساب للمستخدمين باستخدام التطبيق على عدة أجهزة في وقت واحد، وأكد مارك زوكربيرج، أن الدعم متعدد الأجهزة لن يضر بالتشفير من طرف إلى طرف الذي يقدمه تطبيق المراسلة واتساب للمحادثات الشخصية.

2. ميزة وضع الاختفاء:

من الجدير بالذكر أن واتساب قد أطلقت ميزة جميلة منذ فترة وتسمى الرسائل المختفية Disappearing Messages، والآن تخطط خدمة التراسل الأشهر لتوسيع هذه الخاصية، وأكد مارك زوكربيرج، أن منصة واتساب ستقدم وضعا خاصا لاختفاء الرسائل، والذي سيسمح للمستخدمين بفرض اختفاء الرسائل عبر جميع سلاسل المحادثات.

3. ميزة عرض الرسائل لمرة واحدة:

من أفضل الميزات التي تطرحها بعض تطبيقات المراسلة ،حيث سيتم إطلاقها ضمن منصة واتساب قريبا، وهي ميزة “العرض مرة واحدة View Once”، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاركة الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن رؤيتها مرة واحدة فقط، وهي خاصية مشابهة إلى حد ما لميزة الرسائل المختفية، فعند إرسال رسالة إلى أي شخص، فإنها ستختفي من المحادثة مباشرة عندما يراها المستلم.

4. ميزة المكالمات الفائتة للمجموعات:

وهي ميزة يحبها الكثير من مستخدمي ومحبي المكالمات الجماعية ، حيث يعمل واتساب على ميزة تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى مكالمات جماعية جارية فاتهم الرد عليها، وقد تم رصد الميزة لأول مرة في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام أندرويد في شهر أكتوبر 2020.

5. ميزة القراءة لاحقا:

ومن أهم المميزات التي يطرحها خبراء الواتساب على هواتف عملائهم وهي ميزة القراءة الاحقة لأي رسالة، ويختبرها منذ فترة أيضا وهي ميزة “القراءة لاحقًا” والتي ستحل محل ميزة الدردشات المؤرشفة الحالية على إصدارى التطبيق على أندرويد و iOS، وستعمل ميزة ‘القراءة لاحقًا’ الجديدة أيضًا على التأكد من أن الدردشات المزعجة التي لا يرغب المستخدم في الرد عليها، تمت تمييزها وإضافتها في قسم “اقرأ لاحقًا” الجديد.