ساعدت كاميرات مراقبة الشرطة في التوصل إلى معرفة سر سلسلة من عمليات تخريب أبواب ونوافذ سيارات في بلدة ثورنتون بولاية نيوهامبشير.
فقد التقطت الكاميرات صورة الجاني، الذي تبين أنه دب أسود، وهو يفتح أبواب السيارات عنوة ليدخلها بحثا عن طعام.
تعتقد الشرطة أن الدب مسؤول عن حالات تخريب أبواب ونوافذ سيارات أخرى. وأصدرت تحذيرا للسكان بإزالة أي طعام موجود في سياراتهم خوفا من أن يجذب الدب اللص المخرب.
إلا أنها طمأنت المواطنين إلى أن الجاني ليس مسلحا، لذا فهو ليس خطيرا.
ويقول عالم حيوان إن مجرد إصدار أصوات مرتفعة كفيل بتخويف الدب الذي يدخل مناطق الحضر، عادة تائها من الغابات، ما يدفعه للفرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة في نيوهامبشير تكتشف سر تخريب أبواب ونوافذ السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.