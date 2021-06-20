البيت الأبيض: بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلى فى الـ28 من يونيو

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، فى بيان حول زيارة ريفلين، إن الرئيس بايدن يتطلع إلى استضافة الرئيس الإسرائيلى فى البيت الأبيض فى الـ28 من يونيو 2021.

وأضافت أن زيارة الرئيس ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين البلدين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأفادت بأن الزيارة ستكون فرصة للتشاور حول العديد من التحديات والفرص التى تواجه المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة ومع اقتراب الرئيس ريفلين من نهاية ولايته، ستتوج التفانى الذى أظهره لتعزيز الصداقة بين البلدين على مدار سنوات عديدة.